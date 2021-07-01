Хорватия ужесточила условия въезда для жителей Чехии

С 1 июля Хорватия вновь будет требовать от туристов отрицательный тест на коронавирус, подтверждение о вакцинации или о том, что человек переболел covid-19 при въезде в страну. Две недели назад никаких ограничений на въезд в Хорватию для чехов не было.

Фото: pixabay

На границе Словакии и Хорватии сегодня образовались огромные пробки, поскольку многие чехи поехали в отпуск и не знали о новых условиях въезда.

Альтернативой служит так называемый ковид-паспорт для граждан всех стран, которые присоединились к единому соглашению. Хорватия признает этот документ с 1 июля.

Граждане стран, где еще не начали использовать ковид-паспорт, могут приехать в страну, предъявив тест на антиген не старше 48 часов, ПЦР-тест не старше 72 часов либо справку о болезни. Хорватия также признает свидетельство о вакцинации, если с момента первой прививки прошло минимум 22 дня.

Ковид-паспорт — это электронный документ, который люди могут загрузить на свои мобильные телефоны. Это можно сделать через приложение čTečka Министерства здравоохранения, в которое загружено свидетельство о вакцинации с сайта ocko.uzis.cz. Помимо подтверждения о прививке, с помощью приложения можно скачать результат отрицательного теста на covid.

С 18 июня чехи могли свободно выезжать в Хорватию. Чешская Республика была отмечена на интерактивной карте зеленым цветом, поэтому для въезда не требовалось никаких тестов и подтверждений.

Источник: novinky.cz

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