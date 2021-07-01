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Третьей волне коронавируса в Чехии быть?

Третьей волне коронавируса в Чехии быть?

420on.cz 1134
​Чехия сняла большинство противоэпидемических ограничений, однако эксперты предупреждают о новой волне коронавируса в связи с распространением мутации дельта. Биохимик Ян Трнка считает, что для защиты от мутаций необходимо полностью привить 80% населения республики.
Третьей волне коронавируса в Чехии быть?

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) предупредил, что к концу августа на мутацию дельта будет приходиться 90% новых случаев заражения коронавирусом в Европейском союзе. Чешское министерство здравоохранения также обеспокоено распространением инфекции. Глава Минздрава Адам Войтех предложил, чтобы люди, получившие первую дозу вакцины, делали тест на коронавирус после отпуска. «К сожалению, первой прививки недостаточно для защиты от мутации дельта», — сказал Войтех. 

По словам Яна Трнки, безусловно, важен коллективный иммунитет. Молодые люди и дети также должны быть привиты, чтобы достичь нужного показателя вакцинации в 80% от общего количества жителей страны. Эксперты приводят еще один аргумент в пользу вакцинации детей: если не все группы населения вакцинированы, вирус может начать распространяться и мутировать именно среди непривитых категорий населения. Трнка отмечает, что дельта примерно в три раза более заразна, чем британская мутация коронавируса. Кроме того, по имеющейся информации, при заболевании этим штаммом вируса риск госпитализации и тяжелого течения болезни увеличивается примерно вдвое. Плохой тенденцией, по мнению биохимика, является рост количества новых случаев заболевания в Праге. Именно по такому сценарию развивались предыдущие волны эпидемии: сначала увеличилось количество инфицированных в столице, где больше контактов среди людей, потом эпидемия переместилась в другие регионы.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Чехия статистика учёные
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