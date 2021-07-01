Пилот в Чехии получит срок за халатное отношение при управлении самолетом

«25 июня 2021 года уголовное дело было возбуждено в отношении одного физического лица. Его поступок был квалифицирован как преступление из общей халатности», – без дальнейших подробностей сообщил серверу Zdopravy.cz Алеш Цимбала, представитель прокуратуры Праги.
Самолет Smartwings вылетел с греческого острова Самос в Прагу 22 августа 2019. Когда QS1125 летел над Эгейским морем, левый двигатель прекратил работу и экипажу не удалось запустить.
Полет продолжился на более низком эшелоне до Праги. На борту находились 170 человек. По мнению экспертов, в этих случаях принято совершать вынужденную посадку в ближайшем аэропорту.
В прошлом году Институт профессионального расследования причин авиационных происшествий обнаружил 21 нарушение, допущенное капитаном самолета. Он действовал и вопреки рекомендациям второго пилота.
Согласно отчету, он пошел на риск даже в отношении топлива, поскольку не мог знать, был ли отказ двигателя связан с загрязнением горючего. Еще одна ошибка заключалась в том, что капитан скрыл техническую проблему управления, не проинформировав пассажиров и не записав отчет из кабины.
Однако капитан самолета настаивал на правильности своих действий: «Я убежден, что мой опыт полетов достаточно велик, чтобы я мог оценить все риски, связанные с процессом принятия решений».
В начале встречи Smartwings защищал капитана, заявив, что он соблюдал правила техники безопасности. Позже компания сняла его с должности первого пилота. Но как капитан он продолжал летать.
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