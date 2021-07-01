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Пилот в Чехии получит срок за халатное отношение при управлении самолетом

Пилот в Чехии получит срок за халатное отношение при управлении самолетом

420on 567
В августе 2019 года Боинг Smartwings летел из Греции в Прагу более двух часов только на правом двигателем. Левый был сломан. На борту тогда находилось 170 человек. Спустя два года одному человеку грозит уголовное преследование по этому делу по общей угрозе халатности. Об этом сообщил сервер Zdopravy.cz. Институт профессионального расследования причин авиационных происшествий ранее обнаружил у тогдашнего капитана самолета два десятка нарушений.
Пилот в Чехии получит срок за халатное отношение при управлении самолетом

«25 июня 2021 года уголовное дело было возбуждено в отношении одного физического лица. Его поступок был квалифицирован как преступление из общей халатности», – без дальнейших подробностей сообщил серверу Zdopravy.cz Алеш Цимбала, представитель прокуратуры Праги.

Самолет Smartwings вылетел с греческого острова Самос в Прагу 22 августа 2019. Когда QS1125 летел над Эгейским морем, левый двигатель прекратил работу и экипажу не удалось запустить.

Полет продолжился на более низком эшелоне до Праги. На борту находились 170 человек. По мнению экспертов, в этих случаях принято совершать вынужденную посадку в ближайшем аэропорту.

В прошлом году Институт профессионального расследования причин авиационных происшествий обнаружил 21 нарушение, допущенное капитаном самолета. Он действовал и вопреки рекомендациям второго пилота.

Согласно отчету, он пошел на риск даже в отношении топлива, поскольку не мог знать, был ли отказ двигателя связан с загрязнением горючего. Еще одна ошибка заключалась в том, что капитан скрыл техническую проблему управления, не проинформировав пассажиров и не записав отчет из кабины.

Однако капитан самолета настаивал на правильности своих действий: «Я убежден, что мой опыт полетов достаточно велик, чтобы я мог оценить все риски, связанные с процессом принятия решений».

В начале встречи Smartwings защищал капитана, заявив, что он соблюдал правила техники безопасности. Позже компания сняла его с должности первого пилота. Но как капитан он продолжал летать.

 

Источник: iRozhlas.cz

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Темы
самолёт Чехия Греция тюрьма
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