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Сенат в Чехии одобрил изменения в удостоверениях личности

Сенат в Чехии одобрил изменения в удостоверениях личности

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В этом году жители Чехии, скорее всего, получат удостоверения личности с чипами, содержащим отпечатки пальцев. На карты перестанут наносить дату рождения и rodné číslo. Новый закон об удостоверениях личности был сегодня одобрен Сенатом, на очереди подпись президента.
Сенат в Чехии одобрил изменения в удостоверениях личности

Закон вступит в силу 2 августа в соответствии с постановлением Европейского парламента. Удостоверение личности должно включать часть, обрабатываемую машиными, чтобы документы соответствовали минимальным стандартам безопасности, установленным Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Для лиц старше 15 лет удостоверения личности будут иметь такой же срок действия, как и раньше, то есть десять лет. Детям в возрасте до шести лет, которые до сих пор получали удостоверение личности на два года, срок действия документов продлят до пяти лет. Удостоверения, выданные лицам старше 70 лет, будут действительны в течение 35 лет.

Согласно закону, люди смогут сохранить свою устаревшую ID-карту. Забирая новое удостоверение, гражданину не нужно будет подтверждать личность старой картой.

Дети до шести лет и люди, у которых снятие отпечатков пальцев физически невозможно, будут освобождены от этой обязанности. В случае, если временно снять отпечатки пальцев невозможно, согласно поправке, карту выдадут сроком на один год.

Закон отменяет выдачу месячных удостоверений личности без машиночитаемых данных, которые выдавались для голосования. Законопроект предусматривает выдачу удостоверений на более короткие сроки, либо в течение 24 часов в рабочий день, либо в течение пяти рабочих дней.

Некоторые данные, такие как ученая степень или номер рождения (rodné číslo), больше не будут вводиться в удостоверение личности. Согласно предложению министра внутренних дел Яна Гамачека, данные останутся в удостоверениях до конца 2023 года. Согласно более ранней информации из Министерства внутренних дел, вместо rodného čísla будет использоваться номер удостоверения, поскольку из него нельзя вычислить персональные данные гражданина.

 

Источник: ČTK

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