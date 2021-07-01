Правительство ужесточило противоэпидемические меры в Чехии

С 9 июля правительство Чехии ужесточает некоторые противоэпидемические меры в связи с распространением новой дельта-мутации коронавируса и увеличением количества новых случаев заболевания в стране.

Ограничения на выезд за рубеж, посещение заведений сферы услуг или массовых мероприятий не будут распространяться на людей, у которых после второй прививки коронавируса прошло 14 дней. Сейчас подтверждение об отсутствии инфекции или отрицательный тест на коронавирус не нужно предъявлять тем, у кого после первой прививки прошел 21 день.

«Изменение вступит в силу в пятницу, 9 июля. Это отразится на посещении заведений сферы услуг, концертов, массовых мероприятий и т.п. Если человек получил только одну дозу вакцины, он должен быть проверен», — пояснил министр здравоохранения Адам Войтех.

Кроме того, Войтех разъяснил, какие правила будут действовать во время летнего отдыха и выезда за рубеж.

«Мы внедряем систему, при которой человек должен пройти проверку вне зависимости от того, из какой страны он приехал. Это зависит от цвета страны на интерактивной карте. Мы хотим унифицировать режим для зеленых и оранжевых стран. Если человек приезжает оттуда, он должен будет заполнить форму прибытия и подтвердить тестирование с помощью теста на антиген не старше 48 часов или ПЦР-теста не старше 72 часов. Он может сделать тест до прибытия в страну или не позднее, чем через 5 дней после въезда в Чехию. Это не касается людей, которые полностью вакцинированы или переболели коронавирусом в течение последних 180 дней», — сказал министр.

Что касается красных и темно-красных стран, то полностью привитым туристам не нужно будет находиться в самоизоляции или делать тесты. Остальным после приезда из этих государств придется провести пять дней в карантине и только потом сделать ПЦР-тест.

Последняя категория — страны, отмеченные черным цветом. Изначально правительство запретило поездки в эти государства, однако, по словам Войтеха, это невозможно на практике, поэтому он лишь настоятельно рекомендует людям не ездить в эти страны. Всего в списке 14 государств, включая Россию. С 5 июля к этим странам добавится Тунис. Правительство пока обсуждает, следует ли включать в этот список Великобританию.

«Мы хотели включить эту страну в список с 12 июля, но в итоге договорились следить за ситуацией и вернуться к этому вопросу позже», — сказал Войтех.

Источник: seznamzpravy.cz