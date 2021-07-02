В пражских Летнянах горела часть выставочного центра

​Пожар в одном из выставочных залов PVA в пражском районе Летняны возник в пятницу утром. Часть здания обрушилась. Пожар был локализован около 5:30, никто не пострадал. Ущерб оценивается в 150 миллионов крон. Причина возгорания выясняется.

Горело здание выставочного центра, расположенное на улице Берановых. Дым был виден на расстоянии десяти километров. Пожару был присвоен третий уровень опасности, на месте работали 14 пожарных команд.

«У меня есть информация, что горит часть выставочного центра в Летнянах. В зале была открыта выставка туристического снаряжения», — сказал пресс-секретарь пражских пожарных Мартин Кавка.

Пожарным удалось справиться с огнем. Однако ликвидировать последствия пожара будут еще несколько часов, примерно до полудня. Пожарным предстоит вызвать на место тяжелую технику, которая поможет демонтировать сгоревшие конструкции.

Пожарные советуют людям в соседних домах пока не проветривать помещения. «Повышенной концентрации опасных веществ в результате пожара не было зафиксировано», — добавили они.

Источник: irozhlas.cz

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