Минздрав Чехии: вакцинация в Праге без регистрации станет доступна через 2 недели

В течение двух недель пункты вакцинации против covid-19 должны быть созданы в торговом центре Chodov и на главном железнодорожном вокзале в Праге, куда люди смогут приходить без предварительной регистрации. Цель – сделать вакцинацию более доступной. Об этом заявил сегодня ČTK министр здравоохранения Адам Войтех. Если такие пункты вакцинации окажутся успешными, их можно будет открыть и в других регионах.

Войтех сказал, что для этих нужд уже созданы мобильные бригады вакцинации. Сейчас готовятся точки в ТЦ «Chodov» и на главном вокзале. «Я бы хотел, чтобы он заработал максимум через две недели», – сказал он. Таким образом Минздрав надеется дотянуться до людей, которые еще не зарегистрировались на вакцинацию. «Это могут быть люди, которые куда-то путешествуют, ходят по магазинам. Возможно, они не против вакцинации, но по какой-то причине они не зарегистрировались. А так они просто пройдут мимо и примут мгновенное решение», – пояснил Войтех.

Прививку также можно будет сделать на главном вокзале Праги. Для этого администрация железной дороги предоставит помещения в нижнем зале регистрации в его северной части (ранее здесь располагался магазин ZOOT). «Представители Департамента гигиены Праги, Министерства и Университетской больницы Буловки, которая будет управлять центром вакцинации, осмотрели помещения», – сообщила представитель Железнодорожной администрации Радка Писторисова. Администрация подготовит техническую базу вакцинационного центра на станции согласно рекомендациям больницы.

Помимо двухфазных вакцин, на этих пунктах вакцинации медицинским работникам будет доступна единовременная вакцина Johnson & Johnson. В начале июня, следуя мнению вакцинологов, министерство рекомендовало медицинским работникам не вводить эту вакцину людям в возрасте до 60 лет. Причина – очень редкий побочный эффект, при котором у привитых появляются тромбы, особенно в головном мозге. По данным Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), заболеваемость оценивается в 0,01 процента вакцинированных, в основном в более молодом возрасте.

Войтех сказал, что вакцинация этим веществом молодых людей не запрещена: «Я считаю, что этой вакциной будут вакцинированы многие люди, потому что это более удобно».

По словам Войтеха, места вакцинации для людей без регистрации – это пилотный проект. В случае успеха Минздрав хочет распространить эту практику на другие регионы. Министр считает, что интерес к вакцинации в более крупных центрах вакцинации со временем иссякнет. Ожидается, что более крупные участки вакцинации закроются после лета. «Вот почему мы ищем альтернативы, мы хотим выйти в поле, стать ближе к людям и сделать вакцинацию максимально доступной без каких-либо препятствий», – добавил Войтех.

Источник: ČTK

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