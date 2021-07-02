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Неизлечимо больной чех совершил ассистированный суицид в Швейцарии

Неизлечимо больной чех совершил ассистированный суицид в Швейцарии

420on.cz 244
37-летний Мартин Пржечехтел, спортсмен и отец двоих детей, скончался в Швейцарии, выбрав ассистированный суицид. Мартин страдал неизлечимым и быстро прогрессирующим заболеванием БАС (боковой амиотрофический склероз).
Неизлечимо больной чех совершил ассистированный суицид в Швейцарии

Об этом сообщил сервер iRozhlas ссылаясь на жену Пржецехтела, сопровождавшую его в последней поездке. В понедельник в швейцарской клинике Мартин Пржецехтел прошел обследование, а после должен был выпить стакан воды со смертоносным веществом. Ассистированный суицид разрешен в Швейцарии только при условии, что пациент может самостоятельно выпить или ввести себе это вещество. Поскольку Мартин не смог удержать стакан с водой, врачи решили ввести ему вещество внутривенно, пациент при этом должен был нажать на специальную кнопку.

По словам жены, не согласившейся с его добровольным уходом из мира, но принявшей решение мужа, Мартин ушел из жизни спокойно и без страха.

«Было видно, что он рад, когда вещество начало действовать и он почувствовал облегчение», — рассказала жена.

Пржечехтел, который был активным спортсменом и отцом двоих маленьких детей, боролся с болезнью два года. За это время его состояние быстро ухудшалось из-за ослабления мускулов, и он стал зависеть от своего окружения. Он хотел избежать полного паралича и подключения к приборам, поэтому выбрал ассистированный суицид.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия самоубийство Швейцария
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