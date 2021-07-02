Минздрав Чехии: непривитые люди будут оплачивать тесты самостоятельно

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех планирует, что в будущем государство не будет компенсировать непривитым людям расходы на превентивные тесты на коронавирус. Сейчас всем гражданам республики в рамках системы государственного медстрахования оплачиваются четыре теста на антиген и два ПЦР-теста в месяц.

Министр здравоохранения подтвердил, что государство перестанет оплачивать тесты непривитым людям, как только каждый желающий в республике сможет быстро пройти вакцинацию без предварительной регистрации. Полностью вакцинированные люди не должны проходить превентивные тесты. По словам Войтеха, потребность в профилактических тестах должна уменьшиться по мере увеличения охвата населения вакцинацией.

В будущем люди, которые отказываются от вакцинации или не могут сделать прививку по состоянию здоровья, должны будут нести немалые расходы, например, если они хотят посещать рестораны или культурные мероприятия. Войтех считает, это можно рассматривать как еще один способ мотивации к прививке.

Отвечая на вопрос, будут ли тесты бесплатными в июле и августе, Войтех сказал, что это еще предстоит оценить. В июле около 1,6 миллиона человек будут привиты второй дозой вакцины, поэтому им вообще нигде не потребуется тест. «Вопрос в том, сколько тестов понадобится, например, в августе. Придется это оценить, пока не хочу высказывать свое мнение», — сказал Войтех.

Позиция Минздрава такова: медицинское страхование должно покрывать обследования, для которых есть показания. Профилактические тесты на коронавирус к ним не относятся и страховые компании не должны покрывать такие расходы.

Источник: seznamzpravy.cz

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