Главные итоги недели в Чехии: 28.06 — 04.07

Смотрите в новом выпуске главные итоги недели по ссылке в шапке профиля и узнавайте:
- Какие важнейшие события произошли в Чехии?
- Кого пустят в Чехию из России, а кому прилет запрещен,?
- Почему подорожают медицинские страховки?
- Достаточно ли первой дозы вакцины для путешествий?
ЛГБТ сообщество и чешский президент, белорусская оппозиция, стрельба в Праге — это и многое другое вы увидите в актуальном выпуске на нашем канале Youtube.
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