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Главные итоги недели в Чехии: 28.06 — 04.07

Главные итоги недели в Чехии: 28.06 — 04.07

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Все главные новости недели в одном видео: новый выпуск на Youtube о самом важном в Чехии.
Главные итоги недели в Чехии: 28.06 — 04.07

Смотрите в новом выпуске главные итоги недели по ссылке в шапке профиля и узнавайте: 

- Какие важнейшие события произошли в Чехии? 

- Кого пустят в Чехию из России, а кому прилет запрещен,? 

- Почему подорожают медицинские страховки?  

- Достаточно ли первой дозы вакцины для путешествий? 

ЛГБТ сообщество и чешский президент, белорусская оппозиция, стрельба в Праге — это и многое другое вы увидите в актуальном выпуске на нашем канале Youtube. 

 

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Темы
главные новости сми Чехия Чехия 2021 Прага коронавирус вакцинация туристы
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