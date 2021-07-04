Главные итоги недели в Чехии: 28.07 — 04.07

Все главные новости недели в одном видео: новый выпуск на Youtube о самом важном в Чехии.

Смотрите в новом выпуске главные итоги недели по ссылке в шапке профиля и узнавайте:

- Какие важнейшие события произошли в Чехии?

- Кого пустят в Чехию из России, а кому прилет запрещен,?

- Почему подорожают медицинские страховки?

- Достаточно ли первой дозы вакцины для путешествий?

ЛГБТ сообщество и чешский президент, белорусская оппозиция, стрельба в Праге — это и многое другое вы увидите в актуальном выпуске на нашем канале Youtube.

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