105 новых зараженных в Чехии в воскресенье. Репродуктивное число растет

В Чехии за последнюю неделю зарегистрировано более 9 случаев коронавируса на 100000 населения. Индекс заболеваемости увеличился и является самым высоким с середины июня. Репродуктивное число остается выше 1,3, что ускоряет распространение болезни. В воскресенье прибыло 105 новых заболевших, что почти в два раза больше, чем неделю назад.

Индекс заболеваемости увеличился с 8,9 в субботу до 9,3 в воскресенье. Он вырос в большинстве регионов, особенно в Праге, достигнув 32. В Пльзеньском и Среднечешском регионах индекс остается на 10 заболевших на 100 000 жителей. Самая низкая заболеваемость в Устецком районе (2,3).

Ранее правительство корректировало противоэпидемические меры в зависимости от количества заболеваемости. Изменения, внесенные из-за опасений по поводу распространения дельта-мутации коронавируса, вступят в силу с пятницы, 9 июля.

Репродуктивное число, которое показывает, скольким другим людям вирус был передан от одного инфицированного, держится чуть выше 1,3 третий день подряд. Темпы распространения растут, если оно превышает единицу. Так было в течение последних шести дней, хотя последние 4 месяца за 1 оно не выходило.

С начала эпидемии в марте прошлого года коронавирус был подтвержден у более чем 1,66 миллиона человек в Чешской Республике, и около 98 процентов из них были вылечены. На данный момент 30 310 инфицированных умерли от COVID-19. На прошлой неделе министерство зафиксировало три смерти, неделей ранее – шесть. В воскресенье в больницах вылечили 30 человек с covid-19. Два пациента остаются в тяжелом состоянии.

Источник: ČTK, seznamzravy