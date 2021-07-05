Общий прогноз погоды в Чехии на июль

На этой неделе температура в Чешской Республике поднимется выше 30 ̊ С, количество осадков будет постепенно увеличиваться. К концу месяца метеорологи ожидают температуры в среднем около 25 ̊ С. Последняя неделя июля может стать самой дождливой. Данные предоставлены Чешским гидрометеорологическим институтом (ČHMÚ).

С завтрашнего дня воздух на большей части территории Чехии прогреется до 30 ̊ С. Вновь придут ливни и грозы. В четверг и пятницу возможны град и ветер с порывами до 90 км/ч.

Средняя температура в Чешской Республике в период с 5 июля по 1 августа составляет 18,8 ̊С. Согласно записям, хранящимся с 1941 года, самым теплым было лето 2006 года (в среднем 22 ̊С), а самый низкий средний показатель – 15 ̊ С – был зафиксирован метеорологами в 1979 году.

«Ежемесячный прогноз отражает общий характер погоды, поэтому он не охватывает все возможные колебания», – предупреждает ČHMÚ. По данным метеорологов, успех прогноза составляет около 75% в отношении температур и 65% в отношении осадков. Прогноз на третью и четвертую недели часто близок к долгосрочным климатическим значениям для соответствующих периодов.

Источник: iRozhlas