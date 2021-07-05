Подборка новостей в Чехии за прошедшие выходные

Во время выходных и праздников в Чехии традиционно выходит мало новостей. Мы подготовили для вас подборку наиболее интересных событий прошедшего уикенда.

Реконструкция прусско-австрийской битвы на Хлуме в честь 155-летней годовщины

В субботу недалеко от города Градец Кралове произошла реконструкция прусско-австрийской битвы 1866 года, которая считается одним из величайших сражений 19 века в Европе. Члены военных клубов устроили демонстрацию с наследным принцем Саксонии Альбертом. По словам соорганизатора Павла Урбана, бой засвидетельствовало около 1500 человек.

В реконструкции 3 июля приняли участие около 350 человек, бой сопровождался шумными выстрелами и задымлением. Поле боя промокло после пятничного дождя. «У нас были готовы куклы с сеном, но мы даже не пытались их зажечь, потому что все было бы полностью задымлено. Однако пиротехника, поверхностные взрывы, я думаю, окупились», – сказал Урбан.

«Вечер людей доброй воли» собрал в Велеграде почти 800 000 крон, вырученные средства пойдут на восстановление Южноморавского региона.

Вечерний благотворительный концерт «Вечер людей доброй воли» в Велеграде в Угерске-Градиште собрал почти 800 000 крон. Люди отправляли смс в поддержку, концерт транслировали Чешское телевидение и Чешское радио. Пострадавших местных жителей поддерживают различные организации, суммарно собрано около миллиарда крон.

«Вечер людей доброй воли» завершил первый день Кирилло-Мефодиевских гуляний в Велеграде. Это одно из крупнейших церковных событий в стране. Ежегодно 4 и 5 июля проводятся «Дни людей доброй воли», кульминацией которых является праздничная месса в понедельник утром.

Пожар на автомобильной свалке в Марианских Горах в Остраве тушит 21 пожарная команда. Людям запрещено проветривать

В Марианских Горах в Остраве горит автосвалка. На месте пожарные объявили 3 уровень тревоги. По словам представителя моравско-силезских пожарных Лукаша Поппа, при тушении задействован крупнотоннажный танкер. Дым, по идее, не должен попадать в центр города, потому что он поднимается вверх, однако все равно в городе запрещено проветривать помещения.

«У нас еще нет точной локализации очага возгорания, но мы закрываем промежуток между пораженным и непораженным материалом и уже разбираем кучу, пострадавшую от пожара. Мы сможем потушить пожар за несколько часов», – сказал Попп сегодня в 16:00. Погодные условия не меняются, ветер больше не задувает огонь.

Чехия в цифрах: продажи в ресторанах на 20–30% ниже, чем до кризиса

По данным Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев (AMSP), продажи ресторанов по-прежнему на 20-30% ниже, чем до истории с коронавирусом. Люди возвращаются в рестораны в популярных туристических точках, намного реже – в заведения общепита.

Женщина и мальчик получили серьезные травмы на бобслейной трассе в Липно

Женщина и 13-летний мальчик получили травмы в воскресенье вечером на летней бобслейной трассе в Липно на Шумаве. В больницу их доставили на вертолете. Авария произошла около 21:30. Диспетчер линии 155 Южночешского края вызвал горную службу. «Мальчик ехал по металлическому желобу, очевидно, значительно быстрее, чем сорокатрехлетняя женщина. Он врезался в нее сзади, и оба получили серьезные травмы позвоночника и головы», – сообщил Петр Гладик, член горной службы Шумавы.

Все больше людей в Чехии отказываются от наличных в магазинах

Каждый пятый чех хотя бы иногда платит с помощью телефона. На тенденцию повлияла эпидемия, подтвердил новый опрос Чешской банковской ассоциации.

Уже десять лет в Чехии существуют бесконтактные терминалы. Только в прошлом году через терминал прошло более миллиарда платежей на общую сумму в почти триллион крон. «Даже те, кто раньше не пользовался электронным банкингом и платежами в интернет-магазинах, теперь обнаружили, что это не так уж и сложно», – сказал Томаш Гладек, менеджер Комиссии по платежам ЦБА.

Источник: ČTK, iRozhlas, ČT24