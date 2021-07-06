На заводе Preol в Ловосице произошел взрыв, четыре человека ранены

Пожарные ликвидируют последствия взрыва, который произошел 5 июля на предприятии по переработке рапса Preol в городе Ловосице (Литомержице). Пожару был присвоен третий уровень опасности. Спасатели доставили в больницу четырех раненых сотрудников завода.

По словам пожарных, взрыв произошел в помещении размером 35мХ20мХ25м, которое охлаждали с помощью высотного оборудования. На место был вызван вертолет с тепловизором — устройством для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности.

«Три человека получили травмы средней степени тяжести и ожоги, их перевезли в больницы в Усти-над-Лабем и Литомержице. Еще один пострадавший был доставлен вертолетом в пражский ожоговый центр», — сказал пресс-секретарь региональной службы спасения Прокоп Воленик.

Как сообщила пресс-секретарь областной полиции Алена Бартошова, сообщение о взрыве поступило в полицию в понедельник в 22:47. До утра 6 июля была перекрыта автомагистраль I / 15, сейчас движение транспорта возобновлено. Пока остается закрытым участок железной дороги Лоуны — Ческа Липа. На участке ж/д Жалхоштице — Ловосице поезда были заменены автобусами.

Preol является переработчиком рапсового масла и крупнейшим производителем биотоплива в Чешской Республике. Завод также производит рапсовое масло для использования в пищевой промышленности. Предприятие входит в группу Agrofert. В Preol работают 130 человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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