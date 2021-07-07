Туристам рекомендуют приезжать в пражский аэропорт за три часа до вылета

Путешественники, которые планируют вылететь из аэропорта имени Вацлава Гавела в Праге, должны прибыть на место на час раньше, а не за два часа до вылета, как обычно. У многих пассажиров нет необходимых документов, которые теперь необходимо предъявлять в связи с эпидемией коронавируса. Дополнительное время нужно для устранения недостатков.

Фото: pixabay

Очереди на регистрацию всегда были обычным явлением в аэропорту Вацлава Гавела. Но сейчас в дополнение к билетам и паспортам туристы должны предъявить ряд документов, например, результаты теста на коронавирус или подтверждение о вакцинации. «Вчера мы сдавали тесты на антиген, но теперь еще нужно и письменное заявление для вылета во Францию», — сказал один из пассажиров, направляющийся в Париж. Он добавил, что в итоге необходимый документ они получили в аэропорту непосредственно у регистратора.

Условия путешествий меняются в зависимости от пункта назначения, например, при поездке в Грецию пассажиры должны заполнить электронную форму за день до вылета, иначе их вообще не пустят в самолет.

«По моему опыту, каждый пятый или шестой пассажир сейчас не подготовлен к поездке и не имеет необходимых документов», — говорит Петр Баранек, инспектор Czech Airlines Handling по регистрации на рейсы. Именно поэтому руководство аэропорта решило увеличить рекомендованные два часа до вылета до трех часов, чтобы они могли проверить документы или исправить ошибки.

Хорошей новостью является то, что полиция по делам иностранцев не будет проверять пассажиров при вылете из Шенгенской зоны. На прошлой неделе в Терминале 2 пассажиры проходили паспортный контроль. Сейчас это правило отменено. «Полиция по делам иностранцев временно не будет проверять пассажиров на вылетах в пределах Шенгенской зоны в Терминале 2, однако паспортный контроль туристов ждет по прибытии в пункт назначения, где пассажиры должны предоставить все необходимые документы», — пояснила пресс-секретарь аэропорта имени Вацлава Павла Катержина Павликова.

Требования различаются в зависимости от пункта назначения. Люди должны заранее получить информацию о въезде в ту или иную страну, чтобы избежать стресса.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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