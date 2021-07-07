Словакия создаст специальную полосу движения для вакцинированных на границе

Словацкие полицейские сейчас активно проверяют водителей, прибывающих в Словакию из Чехии. «Будет создано как можно больше полос движения, в том числе одна — для вакцинированных людей», — заявила пресс-секретарь полиции Словакии Дениса Бардёва.
Если турист едет в Словакию из Чехии, он обязан заполнить электронную анкету на сайте eHranica (http://korona.gov.sk/ehranica). С пятницы, 9 июля, словацкие власти ввели обязательный карантин для всех непривитых людей при въезде в страну. Это правило не распространяется на транзит при условии, что время пребывания в стране не превысит 8 часов. Карантин заканчивается после получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать не ранее, чем на пятый день после приезда.
Из-за нехватки полицейских и военных были закрыты около тридцати небольших пограничных переходов на границе Словакии с Чешской Республикой, Польшей, Венгрией и Австрией. Десятки людей протестовали против этого на чешско-словацком пограничном переходе Врбовце / Велка-над-Величкой. Для местных жителей, которые едут в Моравию на работу, закрытие пограничного перехода означает многокилометровый объезд.
Закрытые пограничные переходы между Чехией и Словакией
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Čadca - Milošová – Šance
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Červený Kameň - Nedašova Lhota
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Horné Srnie – Brumov - Bylnice
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Nová Bošáca – Březová
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Moravské Lieskové – Strání
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Vrbovce – Velká nad Veličkou
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Skalica – Sudoměřice
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Brodské – Lanžhot
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silniční přejezdy Kohútka, Drietoma - časť Liešna, Stará Myjava, Kykula, Predpoloma Javorina.
Источник: novinky.cz
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