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Словакия создаст специальную полосу движения для вакцинированных на границе

Словакия создаст специальную полосу движения для вакцинированных на границе

420on.cz 1236
После ужесточения контроля на границе со Словакией 5 и 6 июля стали образовываться автомобильные пробки, особенно утром и вечером. Словацкая полиция сообщила, что на крупных пограничных переходах будет создана специальная полоса для пассажиров, которые сделали прививку против covid-19.
Фото: Shutterstock
Словакия создаст специальную полосу движения для вакцинированных на границе

Словацкие полицейские сейчас активно проверяют водителей, прибывающих в Словакию из Чехии. «Будет создано как можно больше полос движения, в том числе одна — для вакцинированных людей», — заявила пресс-секретарь полиции Словакии Дениса Бардёва.

Если турист едет в Словакию из Чехии, он обязан заполнить электронную анкету на сайте eHranica (http://korona.gov.sk/ehranica). С пятницы, 9 июля, словацкие власти ввели обязательный карантин для всех непривитых людей при въезде в страну. Это правило не распространяется на транзит при условии, что время пребывания в стране не превысит 8 часов. Карантин заканчивается после получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать не ранее, чем на пятый день после приезда.

Из-за нехватки полицейских и военных были закрыты около тридцати небольших пограничных переходов на границе Словакии с Чешской Республикой, Польшей, Венгрией и Австрией. Десятки людей протестовали против этого на чешско-словацком пограничном переходе Врбовце / Велка-над-Величкой. Для местных жителей, которые едут в Моравию на работу, закрытие пограничного перехода означает многокилометровый объезд.

Закрытые пограничные переходы между Чехией и Словакией

Čadca - Milošová – Šance

Červený Kameň - Nedašova Lhota

Horné Srnie – Brumov - Bylnice

Nová Bošáca – Březová

Moravské Lieskové – Strání

Vrbovce – Velká nad Veličkou

Skalica – Sudoměřice

Brodské – Lanžhot

silniční přejezdy Kohútka, Drietoma - časť Liešna, Stará Myjava, Kykula, Predpoloma Javorina.

Источник: novinky.cz

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Темы
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