У здания Парламента Чехии в Праге протестуют против ограничений и вакцинации

​Несколько сотен человек собрались 7 июля на Малостранской площади у здания чешского парламента в Праге, чтобы выразить недовольство противоэпидемическими мерами. Участники акции протеста выступают против электронных covid-сертификатов, подтверждающих вакцинацию или прохождение теста.

Акция протеста организована политическим движением Volný blok и общественной инициативой Vraťme děti do školy.

Около 8 часов утра по площади проезжали автомобили с чешскими флагами, некоторым трамваям пришлось на время остановиться из-за пробок. Позже проезд по Малостранской площади был ограничен.

Протестующие держат в руках плакаты с надписью «За свободу передвижения» или «Стоп вакцинации детей». Полицейские патрули наблюдают за демонстрацией, но не вмешиваются.

Десятки протестующих также собрались у заграждений на улице Снемовни, где начали сигналить и громко свистеть.

Чешский парламент сегодня рассмотрит, среди прочего, запрос об уголовном преследовании депутата Любомира Вольного (Volný blok). Полиция подозревает его в распространении скандальной и ложной публикации в социальной сети о лекарстве ивермектин.

Источник: novinky.cz

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