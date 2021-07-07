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Две трети чехов считают covid-паспорта полезными

Две трети чехов считают covid-паспорта полезными

420on.cz 384
Свыше 63% чехов считают полезным так называемый covid-паспорт, предназначенный для облегчения выезда за границу. Об этом свидетельствует июньский опрос Kiwi.com в сотрудничестве с агентством STEM / MARK. Около 66% опрошенных также заявили, что во время путешествий чувствуют себя в безопасности благодаря вакцинации.
Две трети чехов считают covid-паспорта полезными

Опрос показал, что чехи соблюдают правила въезда и выезда за границу, установленные отдельными странами. Многие следят за интерактивной картой, на которой опасные в плане распространения инфекции государства отмечены черным или темно-красным цветом. Треть опрошенных считают это ключевым показателем при планировании отпуска, еще 38% респондентов вообще не обращают на это внимания. Около 30% готовы выполнить более строгие требования стран, чтобы добраться до места назначения.

Недавние опросы также показали, что небольшую часть респондентов беспокоит использование их личных данных в рамках covid-паспортов. Однако в Kiwi.com поясняют: эти персональные данные не хранятся и не передаются между странами-членами ЕС в рамках проверок.

Что касается интереса к путешествиям между европейскими странами, авторы опроса предполагают, что в период с июня по сентябрь количество туристов увеличится на 100% по сравнению с прошлым летом.

С 1 июля цифровой covid-сертификат доступен в Европейском союзе, что облегчает людям путешествия по Европе. Для граждан Чехии было создано приложение Tečka, где люди могут сохранить свидетельство о вакцинации, тесте или прошедшей болезни и čTečka, где можно сертификаты и тесты сканировать.

Источник: novinky.cz

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Европа коронавирус путешествие Опрос общественного мнения туристы Туризм
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