Две трети чехов считают covid-паспорта полезными

Опрос показал, что чехи соблюдают правила въезда и выезда за границу, установленные отдельными странами. Многие следят за интерактивной картой, на которой опасные в плане распространения инфекции государства отмечены черным или темно-красным цветом. Треть опрошенных считают это ключевым показателем при планировании отпуска, еще 38% респондентов вообще не обращают на это внимания. Около 30% готовы выполнить более строгие требования стран, чтобы добраться до места назначения.
Недавние опросы также показали, что небольшую часть респондентов беспокоит использование их личных данных в рамках covid-паспортов. Однако в Kiwi.com поясняют: эти персональные данные не хранятся и не передаются между странами-членами ЕС в рамках проверок.
Что касается интереса к путешествиям между европейскими странами, авторы опроса предполагают, что в период с июня по сентябрь количество туристов увеличится на 100% по сравнению с прошлым летом.
С 1 июля цифровой covid-сертификат доступен в Европейском союзе, что облегчает людям путешествия по Европе. Для граждан Чехии было создано приложение Tečka, где люди могут сохранить свидетельство о вакцинации, тесте или прошедшей болезни и čTečka, где можно сертификаты и тесты сканировать.
Источник: novinky.cz
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