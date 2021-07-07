Полиция Праги ищет свидетелей нападения на станции метро Чёрный Мост

В воскресенье на станции метро Чёрный Мост мужчина нанёс паре тяжелые телесные повреждения. До приезда полиции преступника задержал внимательный гражданин. Возбуждается уголовное дело, полиция ищет свидетелей нападения.

Фото: Источник: iDnes

Следователи выяснили, что пара, подвергшаяся нападению, выехала на метро B в сторону Чёрного Моста с Андела после пяти часов пополудни. Уже во время поездки на них напал 30-летний иностранец и продолжил на конечной станции.

«Пострадавшие женщина и мужчина получили очень серьезные травмы, потребовалась госпитализация. Подозреваемый был задержан на месте внимательным пассажиром, который задержал преступника до прибытия полиции. Другие свидетели оказали раненым первую помощь», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржишнёва.

Впоследствии этому мужчине были предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и массовом беспорядке, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суд уже заключил его под стражу.

Сотрудникам полиции необходимо поговорить со свидетелями. «На данный момент мы в основном ищем пассажиров, которые ехали в инкриминируемое время в первом вагоне метро и присутствовали в начале инцидента», — сказала пресс-секретарь, добавив, что информация будет принята по линии 158.

Источник: novinky.cz

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