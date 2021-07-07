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Погода в Чехии: до конца недели будут дожди и грозы

Погода в Чехии: до конца недели будут дожди и грозы

420on 83
В Чехию возвращаются сильные грозы и град с четверга и до конца недели. Температуры по регионам будут контрастными: от +21°C на западе до +37°C на юго-востоке страны.
Погода в Чехии: до конца недели будут дожди и грозы

В четверг и пятницу будет переменная облачность, временами дожди. В ночь с четверга на пятницу Чехию ждут сильные грозы. Температуры будут очень разными. Говорят, что на юго-востоке температура достигнет +37°C На западе же опустится до +21°C.

Предупреждение об опасности в связи с грозами перестанет действовать на большей части территории к 6 утра в пятницу. Однако в Моравско-Силезском крае и частично в Восточной Чехии сильные или очень сильные грозы продолжатся и утром. 

В воскресенье ожидается переменная облачность. Местами пройдут грозы, однако они не будут сильными. Температура достигнет +26°C на западе и до +29 °C на востоке. 

Температура в Праге до конца недели составит +24—25°C, лишь в пятницу упадёт до +19°C. Сегодня ночью пройдут дожди, гроза ожидается во второй половине дня в четверг, а также в воскресенье. Возможно, небо немного прояснится в субботу.

Источник: iRozhas

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