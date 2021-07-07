Новые условия на въезд в популярные туристические страны для туристов из Чехии

Куда и на каких условиях можно поехать из Чехии сегодня? Представляем наиболее популярные европейские страны для летнего отдыха и список актуальных требований для въезда туристов.

Общие условия и страны без ограничений на въезд

Чехи могут путешествовать в некоторые страны без ограничений. Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Черногория, Эстония, Кипр, Лихтенштейн, Венгрия, Германия, Нидерланды, Румыния, Северная Македония, Словения, Испания и Швейцария в настоящее время не требуют никаких сертификатов о вакцинации или результатов теста на коронавирус. Однако для поездки в некоторые из этих стран нужно заполнить специальную анкету или другие документы.

С 1 июля цифровой covid-сертификат доступен во всех странах Европейского союза (как в цифровой, так и бумажной форме), что облегчает людям путешествия по Европе. Вскоре сертификаты также должны признать Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия. Для граждан Чехии было создано приложение Tečka, где люди могут сохранить свидетельство о вакцинации, тесте или прошедшей болезни и čTečka, где можно сертификаты и тесты сканировать.

В исключительных и обоснованных случаях государства могут ввести дополнительные меры, например, обязательный карантин, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится. Этой возможностью воспользовалась, например, Словакия, которая с 9 июля ввела обязательный пятидневный карантин для непривитых туристов.

К числу наиболее популярных стран для летнего отдыха в Чехии относятся Хорватия, Словакия, Италия, Австрия, Греция. Расскажем, какие условия въезда действуют в каждой из них.

Хорватия

Ранее туристы могли путешествовать по стране без ограничений, но с начала июля Хорватия изменила правила. Туристам на границе необходимо предъявить европейский covid-сертификат, который должен содержать подтверждение отрицательного результата теста ПЦР не старше 72 часов или теста на антиген не старше 48 часов (с момента взятия проб). Пассажиры также могут предоставить справку о вакцинации (достаточно если после первой дозы препарата прошло 22 дня) или о том, что они переболели covid-19 в пределах 11 и 180 дней. Детям до 12 лет не требуется никаких документов (кроме паспорта), если их родители или опекуны выполнили вышеуказанные требования. Перед поездкой необходимо заполнить анкету в электронном виде на сайте EnterCroatia https://entercroatia.mup.hr/

Словакия

В начале июле Словакия ужесточила меры для въезда в страну. Местный Минздрав объяснил это распространением более заразной мутации коронавируса и частым злоупотреблением действующей системой исключений. Поэтому с понедельника, 5 июля, Словакия усилила контроль и закрыла несколько небольших пограничных переходов. Однако по сообщению властей они будут вновь открыты в конце этой недели.

С 9 июля все непривитые люди, приезжающие в страну, обязаны пойти на двухнедельный карантин. Карантин можно сократить отрицательным результатом ПЦР, но сделать его можно не ранее, чем на пятый день после приезда в страну. Вакцинированные от карантина освобождаются. Привитым считается человек, у которого после второй дозы вакцины прошло 14 дней. Однако до 8 августа в Словакии будет действовать исключение: вакцинированными будут признаваться люди, которые сделали только первую прививку (вне зависимости от того сколько времени прошло после введения первой дозы препарата).

Перед приездом в Словакию люди должны заполнить анкету на сайте https://korona.gov.sk/ehranica/

На транзит вышеуказанные правила не распространяются, однако находиться в стране можно не более 8 часов.

Италия

Для въезда в Италию необходим европейский сертификат, который пассажиры могут предъявить в бумажной или цифровой форме. Сертификат должен включать сведения об отрицательном результате ПЦР или антигенного теста, не старше 48 часов, или сертификат о завершенной вакцинации (с момента второй прививки должно пройти 14 дней).

При этом пассажиры должны заполнить электронную форму на сайте https://app.euplf.eu/#/ и сообщить о своем прибытии в итальянское медицинское учреждение. Исключение составляют дети до 6 лет.

Если турист не предъявит сертификат, он должен соблюдать десятидневный карантин, по окончании которого требуется ПЦР-тест или тест на антиген.

Австрия

Австрия также изменила условия въезда в страну в связи с приближающимся туристическим сезоном. Для поездки достаточно предоставить один из трех документов: отрицательный результат теста (ПЦР не старше 72 часов, антиген не старше 48 часов), подтверждение о вакцинации (с момента первой прививки должно пройти не менее 22 дней) или документ о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев. Альтернативой может быть медицинское свидетельство о наличии антител к коронавирусу в течение последних трех месяцев.

Детям до 12 лет не нужно предъявлять никаких документов, если они путешествуют со взрослым.

С 10 июня туристам из Чехии больше не нужно будет заполнять электронную форму при въезде в Австрию.

Греция

В Грецию сейчас могут приехать люди, предъявившие отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов, подтверждение о полной вакцинации (14 дней с момента введения второй дозы вакцины) или о том, что они перенесли COVID-19 за последние 180 дней. Греция также признает антигенные тесты, но отрицательный результат не должен быть старше 48 часов.

Как минимум за 24 часа до въезда в страну необходимо заполнить электронную анкету на сайте https://travel.gov.gr/#/

Источник: eznamzpravy.cz