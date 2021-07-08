Чехия передаст вакцину AstraZeneca другим странам

Чешская Республика в июле не примет ни одной вакцины против коронавируса от британско-шведской компании AstraZeneca. Государство хотело бы перенаправить запланированные поставки в одну из неевропейских стран, сообщил министр здравоохранения Адам Войтех. Правительство обсудит этот вопрос на следующей неделе.

Фото: pixabay

«Мы бы очень хотели подарить вакцины некоторым другим странам», — сказал Войтех Radiožurnál. По данном фармацевтической компании, июльская поставка AstraZeneca оценивалась в сотни тысяч вакцин. «Мы можем перенаправить их в другую страну», — пояснил Войтех. Чехия сейчас имеет достаточное количество препарата AstraZeneca для введения вторых доз и не рассчитывает на дальнейшие поставки.

Куда будут отправлены лишние вакцины и сколько доз потребуется, министр не уточнил. «Я хочу, чтобы правительство обсудило это на следующей неделе», — добавил он.

Пока неясно, примет ли Чехия решение по поводу конкретной страны самостоятельно или передаст вакцины международной программе COVAX для развивающихся стран, которые находятся за пределами Европейского Союза.

Согласно отчетам Министерства здравоохранения, Чехия в июле должна получить около 1 750 000 доз вакцины от коронавируса. Это самый низкий показатель за последние два месяца. Подавляющее большинство — это препараты от компаний Pfizer и BioNTech (1,5 миллиона доз, что вдвое меньше, чем в июне). В июле Чехия также должна получить около 250 тысяч доз вакцин от американской компании Moderna и еще примерно 70 000 доз от Johnson & Johnson. На данный момент чешские врачи ввели более 8,5 миллионов доз вакцины от коронавируса. Свыше 3,5 миллионов человек в республике уже сделали две прививки.

Источник: irozhlas.cz

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