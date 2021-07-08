Россияне с долгосрочными визами и ВНЖ смогут вернуться в Чехию

Иностранцы, у которых есть визы на долгосрочное пребывание или ВНЖ в Чехии, смогут въехать в республику из стран с очень высоким риском распространения коронавирусом. Об этом в Твиттер сообщил глава Минздрава Чехии Адам Войтех.

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«Мы также сделаем возможным возвращение иностранцев с долгосрочным пребыванием в Чешской Республике из стран с экстремально высоким риском заражения. Что касается распространения мутаций в отдельных странах, то этот список постоянно меняется. Тем не менее, мы не хотим препятствовать возвращению в Чешскую Республику иностранцев и их семей, которые долгое время прожили в стране», — написал Войтех.

В пятницу, 2 июля, известный блогер @anton_vaykhel опубликовал открытое письмо Министру здравоохранения Чехии Адаму Войтеху в своём инстаграме. В письме Антон настоятельно просил Минздрав снять запрет на приезд в Чехию из России всех нерезидентов ЧР или ЕС. Блогера поддержали тысячи людей, которые подписали петицию в защиту прав иностранцев в Чехии.

Источник: twitter.com

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