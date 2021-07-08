Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.85
USD
21.84
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 24 °C
Россияне с долгосрочными визами и ВНЖ смогут вернуться в Чехию

Россияне с долгосрочными визами и ВНЖ смогут вернуться в Чехию

420on.cz 705
Иностранцы, у которых есть визы на долгосрочное пребывание или ВНЖ в Чехии, смогут въехать в республику из стран с очень высоким риском распространения коронавирусом. Об этом в Твиттер сообщил глава Минздрава Чехии Адам Войтех.
Фото: pixabay
Россияне с долгосрочными визами и ВНЖ смогут вернуться в Чехию

«Мы также сделаем возможным возвращение иностранцев с долгосрочным пребыванием в Чешской Республике из стран с экстремально высоким риском заражения. Что касается распространения мутаций в отдельных странах, то этот список постоянно меняется. Тем не менее, мы не хотим препятствовать возвращению в Чешскую Республику иностранцев и их семей, которые долгое время прожили в стране», — написал Войтех.

В пятницу, 2 июля, известный блогер @anton_vaykhel опубликовал открытое письмо Министру здравоохранения Чехии Адаму Войтеху в своём инстаграме. В письме Антон настоятельно просил Минздрав снять запрет на приезд в Чехию из России всех нерезидентов ЧР или ЕС. Блогера поддержали тысячи людей, которые подписали петицию в защиту прав иностранцев в Чехии. 

Источник: twitter.com

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
иностранцы Министерство здравоохранения коронавирус Чехия
Читайте
по теме 
Сенат Чехии: медицинские страховки для иностранцев подорожают
02.07.2021 13:35 Экономика
Сенат Чехии: медицинские страховки для иностранцев подорожают
3923
С 11 июня иностранцы без госстраховки смогут записаться на прививку от covid-19 в Чехии
10.06.2021 08:55 Общество
С 11 июня иностранцы без госстраховки смогут записаться на прививку от covid-19 в Чехии
2589
Чешские депутаты одобрили отпечатки пальцев в удостоверениях личности и женские фамилии без “-ová”
02.06.2021 18:04 Общество
Чешские депутаты одобрили отпечатки пальцев в удостоверениях личности и женские фамилии без “-ová”
2394
Как получить ПМЖ в Чехии в 2021 году
01.06.2021 13:12 Жизнь
Как получить ПМЖ в Чехии в 2021 году
69201
Последние новости:
08
июля
С 9 июля вакцинированные не обязаны делать тесты, возвращаясь в Чехию
08.07.2021 12:58 Экономика
С 9 июля вакцинированные не обязаны делать тесты, возвращаясь в Чехию
1112
Чехия передаст вакцину AstraZeneca другим странам
08.07.2021 10:47 Общество
Чехия передаст вакцину AstraZeneca другим странам
768
Цены на бензин в Чехии продолжают стремительно расти
08.07.2021 09:38 Экономика
Цены на бензин в Чехии продолжают стремительно расти
851
07
июля
Новые условия на въезд в популярные туристические страны для туристов из Чехии
07.07.2021 19:47 Общество
Новые условия на въезд в популярные туристические страны для туристов из Чехии
3940
Погода в Чехии: до конца недели будут дожди и грозы
07.07.2021 17:52 Общество
Погода в Чехии: до конца недели будут дожди и грозы
960
Полиция Праги ищет свидетелей нападения на станции метро Чёрный Мост
07.07.2021 14:53 Общество
Полиция Праги ищет свидетелей нападения на станции метро Чёрный Мост
2605
Две трети чехов считают covid-паспорта полезными
07.07.2021 13:59 Общество
Две трети чехов считают covid-паспорта полезными
1075
У здания Парламента Чехии в Праге протестуют против ограничений и вакцинации
07.07.2021 11:08 Общество
У здания Парламента Чехии в Праге протестуют против ограничений и вакцинации
2026
Словакия создаст специальную полосу движения для вакцинированных на границе
07.07.2021 09:13 Общество
Словакия создаст специальную полосу движения для вакцинированных на границе
1863
Туристам рекомендуют приезжать в пражский аэропорт за три часа до вылета
07.07.2021 08:44 Общество
Туристам рекомендуют приезжать в пражский аэропорт за три часа до вылета
3009


Мобильная версия