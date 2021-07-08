Россияне с долгосрочными визами и ВНЖ смогут вернуться в Чехию

«Мы также сделаем возможным возвращение иностранцев с долгосрочным пребыванием в Чешской Республике из стран с экстремально высоким риском заражения. Что касается распространения мутаций в отдельных странах, то этот список постоянно меняется. Тем не менее, мы не хотим препятствовать возвращению в Чешскую Республику иностранцев и их семей, которые долгое время прожили в стране», — написал Войтех.
В пятницу, 2 июля, известный блогер @anton_vaykhel опубликовал открытое письмо Министру здравоохранения Чехии Адаму Войтеху в своём инстаграме. В письме Антон настоятельно просил Минздрав снять запрет на приезд в Чехию из России всех нерезидентов ЧР или ЕС. Блогера поддержали тысячи людей, которые подписали петицию в защиту прав иностранцев в Чехии.
Источник: twitter.com
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