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Изменен порядок въезда в Чехию из стран с очень высоким риском распространения covid-19

Изменен порядок въезда в Чехию из стран с очень высоким риском распространения covid-19

420on.cz 1497
Министерство здравоохранения Чехии опубликовало новое постановление, в котором подробно описаны условия въезда в республику из стран с высоким и очень высоким риском распространения covid-19. Постановление вступает в силу в пятницу, 9 июля.
Изменен порядок въезда в Чехию из стран с очень высоким риском распространения covid-19

В постановлении указано, что в Чехию смогут беспрепятственно въехать граждане республики, а также иностранцы с ВНЖ или ПМЖ, члены семьи гражданина Европейского союза, если они находились в опасной стране более 12 часов за последние 14 дней. К странам с очень высоким риском распространения инфекции относится в том числе Россия (отмечена на интерактивной карте черным цветом). Всего в "черный" список входит 14 государств и он постоянно обновляется. Страны с высоким риском распространения коронавируса отмечены темно-красным цветом (это, например, Украина).

Согласно новому постановлению Минздрава для тех, кто возвращается из "чёрных" стран, обязательным является заполнение анкеты перед пересечением границы с Чехией (Příjezdový formulář), его нужно показать на паспортном контроле. Перед поездкой необходимо сделать ПЦР-тест, а при пересечении границы предъявить на паспортном контроле подтверждение о бронировании даты на  ПЦР-тест в Чехии. Первый ПЦР-тест путешественник сдает в течение 24 часов после приезда в Чешскую республику. Далее, но не ранее, чем через 10 дней (и не позднее 14-ти дней) приехавший из опасной страны гражданин обязан сделать второй ПЦР-тест и сообщить о его результате гигиенической станции. В течение 10-ти дней (до второго ПЦР-теста) путешественник должен находиться в самоизоляции. 

Для тех, кто приезжает из темно-красных стран, обязательным является заполнение анкеты перед пересечением границы с Чехией (Příjezdový formulář), которую нужно показать на паспортном контроле. Перед поездкой нужно обязательно сдать ПЦР-тест. После приезда в Чехию, но не ранее, чем на пятый день, путешественник должен сделать еще один ПЦР-тест. До получения результатов этого теста он обязан соблюдать пятидневный карантин.

Если путешественники полностью привиты вакциной, одобренной в Евросоюзе, и имеют соответствующий сертификат, сдавать тесты и находиться в карантине им не нужно.

Источник: koronavirus.mzcr.cz

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Темы
коронавирус Чехия вакцинация Туризм туристы Министерство здравоохранения
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