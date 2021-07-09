Из-за грозы и сильных дождей в Пльзенском крае существует опасность наводнений

Около 5 часов утра третий уровень опасности был присвоен паводку в Уславе в Котерове, второй — в Клабаве в Градеке и Новой Хижине. В шести других местах уровень реки поднялся до первого уровня наводнения.
«Из-за высокого уровня насыщения почвы и дальнейших осадков мы ожидаем быстрого повышения уровня воды в бассейнах рек Ослава и Клабава в ближайшие часы», — заявили метеорологи.
Предупреждение об опасности наводнения распространяется на районы Бловице, Непомук, Пльзень и Рокицаны.
Еще в восьми местах Чешской Республики уровень воды в реках поднялся до первой степени паводка, в том числе в Пардубицком крае на реке Лоучна и в Среднечешском крае на реках Доубрава и Ботич.
С шести часов утра 9 июля и до дальнейшего уведомления метеорологи предупреждают о возможности наводнений в Праге, Южночешском и Пардубицком регионах и регионе Высочина, а также некоторых районов Среднечешского края.
Метеорологи вновь ожидают сильные грозы сегодня днем на востоке Чешской Республики, предупреждение действительно с 14:00 до полуночи для всего Южно-Моравского, Оломоуцкого, Злинского и Моравско-Силезского регионов.
«Иногда будут сильные грозы с проливным дождем, выпадет до 40 мм осадков, возможен град и порывы ветра около 70 км/ч», — прогнозируют синоптики.
Из-за сильной грозы и урагана около 25 000 клиентов CEZ в Чешской Республике 9 июля остались без электричества. Хуже всего ситуация на востоке Чехии, где около 18 000 домов не имеют электричества. Самая частая причина аварий — падение деревьев и веток на линии электропередачи.
В районе Писек недалеко от поселка Чижова сломанное ураганом дерево упало на проезжавший автомобиль Fiat. В результате аварии погибли двое взрослых (мужчина и женщина), которые сидели на передних сиденьях. Двое детей с ранениями были перевезены в больницу.
Источник: novinky.cz
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