В Карловарском крае поймали двух змей: одну в доме, другую в магазине

Полиция и пожарные в Карловарском крае занимались отловом двух змей. Сбежавшего питона обнаружили в унитазе в одном из домов в поселке Остров, на следующий день охранники обнаружили в магазине в Краслице гадюку, которая лезла по полкам с детскими товарами.

Фото: pixabay

Молодой питон длиной около метра напугал человека в туалете одного из многоквартирных домов на улице Колларова в городе Остров Карловарского края. Животное сбежало от владельца и спряталось в унитазе. Мужчина вызвал на место работников службы Ostrovský macík, которые поместили питона в безопасное место. После размещения информации о поимке питона в Интернете в полицию обратился заводчик, который живет неподалеку. Полиция передала дело в административное производство, чтобы выяснить, были ли соблюдены все условия по содержанию змеи.

Другая змея, на этот раз гадюка, была замечена в среду в поселке Краслице Соколовского района. Ее нашли в магазине на полках с детскими товарами. Пожарные помогли поймать змею и выпустили ее в лес.

Источник: novinky.cz

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