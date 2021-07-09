В Карловарском крае поймали двух змей: одну в доме, другую в магазине

Молодой питон длиной около метра напугал человека в туалете одного из многоквартирных домов на улице Колларова в городе Остров Карловарского края. Животное сбежало от владельца и спряталось в унитазе. Мужчина вызвал на место работников службы Ostrovský macík, которые поместили питона в безопасное место. После размещения информации о поимке питона в Интернете в полицию обратился заводчик, который живет неподалеку. Полиция передала дело в административное производство, чтобы выяснить, были ли соблюдены все условия по содержанию змеи.
Другая змея, на этот раз гадюка, была замечена в среду в поселке Краслице Соколовского района. Ее нашли в магазине на полках с детскими товарами. Пожарные помогли поймать змею и выпустили ее в лес.
Источник: novinky.cz
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