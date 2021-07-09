Неизвестный оставил несмываемые граффити на Карловом Мосту

Неизвестный вандал разрисовал Карлов мост аэрозольной краской. Синие надписи на английском «украшают» правую сторону перил и постамента статуй в направлении Пражского Града с середины моста.

Фото: Seznam Zpravy

Надписи вроде «ненавижу тебя», «люблю» или «прости» нанесены несмываемой синей краской. Лампа на мосту тоже обрызгана. Городская полиция уже ведет расследование, подробности пока неизвестны.

«Коллеги из Технического управления коммуникаций часто имеют дело с современными граффити и, вероятно, будут удалять эти совместно с Галереей города Праги, потому что рисунки появились и на одной из статуй», – сказал Вит Гофман, представитель муниципалитета.

Подобные акты вандализма уже случались на Карловом мосте. Тогда отчистка была проведена непрофессионально. Граффити оставили немцы, которые получили штраф, год условно и запрет на въезд в Чехию на 5 лет.

Источник: seznamzpravy.cz

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