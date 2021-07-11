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Главные итоги недели в Чехии: 05.07 — 11.07

Главные итоги недели в Чехии: 05.07 — 11.07

420on 854
Все главные новости недели в одном видео: новый выпуск на Youtube о самом важном в Чехии.
Главные итоги недели в Чехии: 05.07 — 11.07

Какие важнейшие события и актуальные новости произошли в Чехии за последнюю неделю?

Где Netflix снимает свой самый дорогой фильм с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом? Можно ли увидеть звезд в Праге?

Правда ли, что русские в Чехии зарабатывают больше, чем сами чехи?

Можно ли прилететь из России с ВНЖ?

Женское право на фамилию без -ová, трагедия двух семей из-за грозы, бесплатные кинотеатры на открытом воздухе в Праге - это и многое другое вы увидите в новом выпуске главных итогов недели от информационного портала 420on.cz и Яны Шевченко. 
 

Друзья, спасибо вам за вашу поддержку, участие и комментарии. В этот раз и мини-игра для самых внимательных: кто найдет опечатку в нашем выпуске?
Мы достигли цели в 2 000 подписчиков благодаря вам и вашей поддержке! Подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями!  
 

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Темы
Чехия Чехия 2021 Прага главные новости сми зарплата
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