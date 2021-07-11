Главные итоги недели в Чехии: 05.07 — 11.07

Все главные новости недели в одном видео: новый выпуск на Youtube о самом важном в Чехии.

Какие важнейшие события и актуальные новости произошли в Чехии за последнюю неделю?

Где Netflix снимает свой самый дорогой фильм с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом? Можно ли увидеть звезд в Праге?

Правда ли, что русские в Чехии зарабатывают больше, чем сами чехи?

Можно ли прилететь из России с ВНЖ?

Женское право на фамилию без -ová, трагедия двух семей из-за грозы, бесплатные кинотеатры на открытом воздухе в Праге - это и многое другое вы увидите в новом выпуске главных итогов недели от информационного портала 420on.cz и Яны Шевченко.





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