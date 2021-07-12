Молодой человек, разрисовавший Карлов мост, сам пришел в полицию

​Вечером 10 июля в полицию пришел молодой человек, который в пятницу разрисовал Карлов мост аэрозольной краской. Это произошло после того, как полиция опубликовала в Интернете видеозапись, на которой подозреваемый был со своей девушкой.

Фото: ČT24

Сотрудники полиции уже установили личность девушки. Молодой человек и девушка являются несовершеннолетними, поэтому в соответствии с законом полиция не может предоставить дополнительную информацию по делу, сообщила пражская полиция в Twitter.

«Вечером в субботу молодой человек, который узнал себя на видеозаписи, прибыл в местное отделение полиции, и признался том, что он является автором граффити на Карловом мосту», — говорится в сообщении.

Суд может наказать вандалов за повреждение чужого имущества тюремным заключением на срок до трех лет. Несовершеннолетним грозит более мягкий приговор, если они будут признаны виновными. Ущерб, нанесенный одному из самых известных памятников Чехии, предварительно оценили в сто тысяч крон.

Полиция с 9 июля расследует дело о вандализме. Синие надписи на английском «украшают» правую сторону перил в направлении Пражского Града с середины моста. Надписи вроде «ненавижу тебя», «люблю» или «прости» нанесены несмываемой синей краской. Лампа и постамент статуи святого Августина тоже обрызганы краской. Устранением краски сейчас занимается реставратор Якуб Тлучгорж, на выходных приступивший к удалению граффити с Карлова моста. Он разработал подходящую для удаления граффити смесь органических растворителей.

«Это гель, который наносится на отдельные потертые участки и циклически “вдувается” в поверхность камня паром под давлением, чтобы удалить пигменты из пористой системы и предотвратить повреждение камня», — сказал специалист.

Реставратор рассчитывал, что завершит работу за несколько дней, однако этот случай описывает как очень сложный.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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