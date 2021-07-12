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Восемь пьяных иностранцев напали на таксиста в Праге

Восемь пьяных иностранцев напали на таксиста в Праге

420on.cz 1
​Иностранцы вызвали такси, однако вместо шести человек в машину пытались сесть восемь пьяных мужчин. Таксист отказался их везти, тогда они напали на него. Водитель сбежал, а когда вернулся, то в автомобиле не было ни куртки, ни денег. Полиция уже задержала подозреваемых в нападении.
Фото: pixabay
Восемь пьяных иностранцев напали на таксиста в Праге

О нападении на улице Dukelských hrdinů в Праге 7 сообщил таксист в субботу около 4 часов утра. По его словам, группа иностранцев заказала такси на шесть человек, но на месте их было восемь и они требовали посадить их в машину. 

«Водитель не хотел брать столько людей, возник конфликт. Иностранцы были в нетрезвом состоянии и начали нападать на водителя. Он убежал, а когда мужчины ушли, вернулся к машине и обнаружил, что у него пропало несколько тысяч крон из бумажника и куртка», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Благодаря записям видеокамер сотрудникам полиции сразу удалось выяснить, что группа иностранцев проживает в апартаментах на улице Краковска в Праге 1.

Podle policie napadla taxikáře parta osmi cizinců.

«Учитывая, что это была группа физически сильных людей, для их задержания были приглашены сотрудники полиции из специального подразделения правоохранительных органов», — уточнил Данек. Силовики с помощью универсального ключа проникли в здание и задержали подозреваемых в квартире.

Иностранцев подозревают в совершении преступлений, связанных с массовыми беспорядками и воровством. После допросов их отпустили. Им грозит наказание до трех лет лишения свободы за нарушение общественного порядка и до двух лет тюрьмы — за кражу. О возрасте и национальности иностранцев полиция не сообщает.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Прага такси
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