Восемь пьяных иностранцев напали на таксиста в Праге

​Иностранцы вызвали такси, однако вместо шести человек в машину пытались сесть восемь пьяных мужчин. Таксист отказался их везти, тогда они напали на него. Водитель сбежал, а когда вернулся, то в автомобиле не было ни куртки, ни денег. Полиция уже задержала подозреваемых в нападении.

Фото: pixabay

О нападении на улице Dukelských hrdinů в Праге 7 сообщил таксист в субботу около 4 часов утра. По его словам, группа иностранцев заказала такси на шесть человек, но на месте их было восемь и они требовали посадить их в машину.

«Водитель не хотел брать столько людей, возник конфликт. Иностранцы были в нетрезвом состоянии и начали нападать на водителя. Он убежал, а когда мужчины ушли, вернулся к машине и обнаружил, что у него пропало несколько тысяч крон из бумажника и куртка», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Благодаря записям видеокамер сотрудникам полиции сразу удалось выяснить, что группа иностранцев проживает в апартаментах на улице Краковска в Праге 1.

«Учитывая, что это была группа физически сильных людей, для их задержания были приглашены сотрудники полиции из специального подразделения правоохранительных органов», — уточнил Данек. Силовики с помощью универсального ключа проникли в здание и задержали подозреваемых в квартире.

Иностранцев подозревают в совершении преступлений, связанных с массовыми беспорядками и воровством. После допросов их отпустили. Им грозит наказание до трех лет лишения свободы за нарушение общественного порядка и до двух лет тюрьмы — за кражу. О возрасте и национальности иностранцев полиция не сообщает.

Источник: novinky.cz