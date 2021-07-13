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В Чехии у Орлицкой плотины сгорело 11 караванов

В Чехии у Орлицкой плотины сгорело 11 караванов

420on.cz 667
В ночь на 13 июля в кемпинге «Радава» у Орлицкой плотины возник пожар. Огонь уничтожил 11 автомобилей с прицепами (караваны), а также автомобиль Škoda Yeti. К счастью, в результате пожара никто не пострадал — в автомобилях не было людей.
Фото: HZS
В Чехии у Орлицкой плотины сгорело 11 караванов

Сообщение о пожаре поступило в понедельник около половины одиннадцатого вечера. На место происшествия выехали несколько пожарных команд и водно-спасательная служба. Пожару был присвоен третий уровень сложности, рассказала пресс-секретарь пожарной службы Вендула Матейи.

По первоначальной информации, горели три каравана. Но огонь стал распространяться с огромной скоростью и вскоре начали гореть другие машины, а также соседний лес на участке размером 70 на 70 метров.

Пожарные взяли под контроль огонь примерно через час, он был полностью потушен сегодня около половины четвертого утра. Причины возгорания выясняются. «Мы рассматриваем все версии, это означает, что мы не исключаем техническую неисправность, халатность или умысел», — добавила пресс-секретарь. По предварительным оценкам ущерб составит более одного миллиона крон. 

Источник: novinky.cz

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Темы
пожар Чехия Автомобили
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