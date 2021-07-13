Во время рафтинга у ​​плотины в чешском Штернберке утонул один человек, шесть детей удалось спасти

​Спасатели и пожарные 13 июля спасали несколько человек на реке Сазава недалеко от города Чески-Штернберк. По предварительной информации, лодка, в которой находились шесть детей, опрокинулась в одном из самых опасных мест для рафтинга. Детей удалось спасти. Взрослый член экипажа утонул, сообщили спасатели сегодня в 13:30.

Фото: Wikipedie

«Могу подтвердить, что мы отправили на место пять спасательных бригад и три вертолета. В воде могут находиться около семи человек», — сказала во время спасательной операции пресс-секретарь службы спасения Петра Хомолова.

«Лодка с шестью или семью людьми перевернулась у плотины, еще один человек спрыгнул с другой лодки для рафтинга, чтобы помочь им. Сейчас мы ищем его», — сообщила пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевейсова, добавив, что на место происшествия были также вызваны водолазы. Позже полиция сообщила, что взрослый мужчина утонул. Шесть детей были спасены и перевезены в больницу.

Уровень реки Сазава в Чески-Штернберке повышен. Территория вокруг опасного места для рафтинга сейчас закрыта, здесь находятся десятки спасателей и полицейских. По неподтвержденной информации, в лодке находились и дети.

Река Сазава протекает через Чески-Штернберк, который является популярным местом для многих любителей рафтинга. Участок на 75,9. километре реки, согласно серверу www.nebezpecnejezy.cz, является одним из самых опасных, потому что там узкий канал для сплава.

Источник: novinky.cz

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