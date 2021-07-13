Cбор винограда в Чехии отменяется второй год подряд

Одного из самых крупных сборов винограда в Чехии в этом году не будет. Зноймо решил снова отложить событие из-за опасений по поводу распространения коронавируса в конце лета. Десятки тысяч человек регулярно приезжали на мероприятие в середине сентября.

Самая большая проблема для организаторов – расположить и контролировать сектора и количество людей в них, поскольку на сбор можно попасть с нескольких разных улиц. Сбор находится не где-то за городом в поле, а в самом центре Зноймо, где живут сотни местных жителей. Вероятно, они также будут ограничены организаторами из-за соблюдения противоэпидемических правил.

Сбора винограда не было даже в прошлом году, его заменили так называемые Vinařské t(r)ipy. Люди могли обойти отдельных виноделов более чем в десяти деревнях региона Зноймо. Официально подобная альтернатива пока не подтверждена. В Зноймо готовят аналогичную программу, которую распространят на винные ассоциации и муниципалитеты. Подробности организаторы планируют опубликовать в конце июля.

А что делать с билетами?

Как и с большинством культурных мероприятий, на сборе вина предоставляют два варианта. Либо срок действия вашего билета переходит на урожай 2022 год, либо, если вы больше не заинтересованы в сборе урожая в следующем году, вам вернут деньги за билеты до 30 сентября. Владельцы билетов получат подробную информацию о возврате или сроке действия билетов по электронной почте.

Источник: iRozhlas

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