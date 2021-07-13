В Чехии открылась линия анонимной помощи жертвам насилия

«Телефонная линия предназначена для всех лиц старше 16 лет, которые подвергались сексуальному насилию в детстве, подростковом или взрослом возрасте, будь то нападение несколько лет назад или недавнее. Они могут позвонить откуда угодно», – сказала Йитка Полакова, директор организации proFem. Близкие пострадавших могут позвонить на линию, чтобы получить совет о том, как подойти к этой теме. Звонки могут быть анонимными.
По словам руководителя службы психотерапевтических услуг proFem Даны Покорной, звонки обрабатываются специально обученным персоналом. Жертвы могут поделиться своими чувствами, переживаниями и переживаниями. Они получат информацию о том, как действовать дальше и куда они могут обратиться за помощью в своем окружении.
Организация «Konsent» также занимается предотвращением сексуального насилия. Здесь также есть группа самопомощи, куда жертвы могут обратиться.
Ранее службы поддержки жертв сексуального насилия в Чешской Республике были недоступны. Нет специализированного центра, в который они могли бы обратиться. Не было и специальной кризисной линии. Новая национальная стратегия достижения равенства между мужчинами и женщинами до 2030 года предусматривает создание служб в четырех крупных городах с кризисной линией, а также пересмотр наказаний для насильников.
Источник: ČTK
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