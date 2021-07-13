Полиция рекомендует водителям временно не ездить по кольцевой автодороге вокруг Праги

В связи с ремонтом участка кольцевой автодороги Štěrboholská spojka протяженностью около 400 метров формируются многокилометровые автомобильные пробки, в основном, из-за грузовиков, которые въезжают в Прагу с автомагистрали D1. Полиция порекомендовала водителям объезжать этот участок кольцевой автодороги.

В прошлом году на участке Štěrboholská spojka за перекрестком с улицей Прумыслова в направлении Черного Моста уже проводились ремонтные работы, однако их качество было неудовлетворительным. Из-за неровностей скорость движения была снижена до 60 километров в час. Техническое управление автомобильных дорог потребовало от подрядчика устранить недостатки.

До 20 июля движение на этом участке кольцевой будет осуществляться только по одной полосе, что значительно осложнит транспортную ситуацию. Во вторник днем ​​полиция рекомендовала людям по возможности планировать свой маршрут так, чтобы избежать проезда по этому участку.

Уже сегодня длинные пробки образовались с восьмого километра автострады D1 в направлении Праги. Также есть серьезные сложности на улице Споржиловска и на въезде на кольцевую автодорогу в направлении Праги 9..

«Мы рекомендуем водителям, которым не нужно ехать в Прагу, полностью отменить визит в мегаполис», — добавила пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

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