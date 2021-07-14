Иностранец влез на Марианскую колонну в Праге: полиция оштрафовала его на 10 тысяч крон

На видеозаписи видно, как мужчина сначала взобрался на каменные перила Марианской колонны и попытался влезть на пьедестал. Его друг активно помогал ему.
«Сразу после сообщения о том, что какие-то мужчины лезут на Марианскую колонну, на них были переключены камеры видеонаблюдения и полиция стала искать молодых людей. Они сидели за столом в ресторане прямо на Староместской площади», — сказала Ирена Сейфертова, пресс-секретарь городской полиции.
Патруль установил личность иностранцев и оштрафовал каждого на десять тысяч крон. По словам Сейфертовой, памятник, установленный на площади в июне прошлого года, не пострадал.
Скульптор Петр Ваня и его коллеги работали над созданием Марианской колонны более двадцати лет. Это копия памятника, который был снесен в 1918 году как символ габсбургской монархии.
Источник: idnes.cz
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