Иностранец влез на Марианскую колонну в Праге: полиция оштрафовала его на 10 тысяч крон

Во вторник, 13 июля, пьяный иностранец забрался на постамент Марианской колонны на Староместской площади в Праге. Ему помогал друг, с которым они распивали спиртные напитки в ресторане. Полиция нашла обоих мужчин на летней террасе ресторана и оштрафовала их.

На видеозаписи видно, как мужчина сначала взобрался на каменные перила Марианской колонны и попытался влезть на пьедестал. Его друг активно помогал ему.

«Сразу после сообщения о том, что какие-то мужчины лезут на Марианскую колонну, на них были переключены камеры видеонаблюдения и полиция стала искать молодых людей. Они сидели за столом в ресторане прямо на Староместской площади», — сказала Ирена Сейфертова, пресс-секретарь городской полиции.

Патруль установил личность иностранцев и оштрафовал каждого на десять тысяч крон. По словам Сейфертовой, памятник, установленный на площади в июне прошлого года, не пострадал.

Скульптор Петр Ваня и его коллеги работали над созданием Марианской колонны более двадцати лет. Это копия памятника, который был снесен в 1918 году как символ габсбургской монархии.

Источник: idnes.cz

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