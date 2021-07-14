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Особо сильные грозы ожидаются в Чехии сегодня вечером

Особо сильные грозы ожидаются в Чехии сегодня вечером

420on 449
Сильные грозы вернутся на большую часть Чешской Республики в среду вечером. Согласно предупреждению Чешского гидрометеорологического института, в основном они затронут восточную половину республики. Возможен град и порывы ветра около 90 километров в час. Из-за дождей уровень воды в реках может подняться до первого и второго паводков.
Особо сильные грозы ожидаются в Чехии сегодня вечером

На этот раз следует избегать западных регионов Богемии. Предупреждение об очень сильной грозе действует до четверга 2.00 для всего Оломоуцкого, Моравско-Силезского и Злинского регионов, а также районов на востоке Южно-Моравского края.

Из-за высокого насыщения почвы водой от предыдущих дождей существует риск повышения уровня рек и ручьев, особенно в юго-западной половины Богемии. Предупреждение относится, в частности, к небольшим ручьям в бассейнах рек Огрже, Бероунка, Влтава, Сазава, Свратка и Лужицкая Ниса. Наибольший риск наводнений на востоке Пльзеньского края, где некоторые ручьи могут выходить с берегов на окружающую сельскую местность. Предупреждение о повышении уровня действует до полудня четверга.

Грозы вернулись в Чехию в ночь со вторника на среду. Пожарные выехали на более 800 сотен погодных происшествий. Больше всего у них было работы в регионах Пльзень, Карловы Вары, Усти-над-Лабем и Либерец, а также в Средней Чехии, включая Прагу.

Особой опасности в Праге сегодня вечером не предвидится. Небольшие грозы пройдут с 20 до 22 часов, далее дожди в течение всей ночи приблизительно до 7 утра. Воздух охладится с 22 до 16 градусов в течение ночи.

Завтра в Праге также ожидается дождливый день, возможны грозы в полуденные часы. Столбик термометра не поднимется выше 22 градусов Цельсия.

 

Источник: iRozhlas

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