На выходных полиция в Праге будет проверять ночные клубы и бары

«В эти выходные, особенно в Праге, мы запланировали несколько мероприятий в сотрудничестве с региональной санитарно-гигиенической станцией. Мы сосредоточимся на выбранных ночных клубах, где необходимо соблюдать правила», — сказал Вондрашек.
Полицейские будут проверять, есть ли у посетителей заведений отрицательный тест на коронавирус, подтверждение о вакцинации или о том, что человек переболел covid-19 за последние полгода.
В клубах не может быть больше посетителей, чем сидячих мест в помещении. За столом могут сидеть только четыре человека. Танцевать в клубах и на дискотеках не разрешается. «Мы это проконтролируем», — подтвердил Вондрашек.
По его словам, полиция проверит несколько десятков заведений. В акции примут участие сотни полицейских.
Источник: novinky.cz
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