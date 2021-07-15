На выходных полиция в Праге будет проверять ночные клубы и бары

Заместитель начальника полиции Мартин Вондрашек заявил Radiožurnál, что в выходные полицейские будут проверять, соблюдают ли люди противоэпидемические меры, введенные правительством. Проверки запланированы в основном в Праге, они коснутся десятков мест.

«В эти выходные, особенно в Праге, мы запланировали несколько мероприятий в сотрудничестве с региональной санитарно-гигиенической станцией. Мы сосредоточимся на выбранных ночных клубах, где необходимо соблюдать правила», — сказал Вондрашек.

Полицейские будут проверять, есть ли у посетителей заведений отрицательный тест на коронавирус, подтверждение о вакцинации или о том, что человек переболел covid-19 за последние полгода.

В клубах не может быть больше посетителей, чем сидячих мест в помещении. За столом могут сидеть только четыре человека. Танцевать в клубах и на дискотеках не разрешается. «Мы это проконтролируем», — подтвердил Вондрашек.

По его словам, полиция проверит несколько десятков заведений. В акции примут участие сотни полицейских.

Источник: novinky.cz

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