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60% жителей Чехии испытывают тревожность

60% жителей Чехии испытывают тревожность

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60% жителей Чехии чувствуют тревожность, в основном на фоне коронавируса. Кроме того, чехи особенно обеспокоены своим здоровьем, войнами и ухудшением уровня жизни. Однако большинство людей, примерно 90%, по-прежнему чувствуют себя в безопасности в Чехии и по месту жительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения (CVVM) в июне среди тысячи человек старше 15 лет.
60% жителей Чехии испытывают тревожность

По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в ноябре 2019 года, количество людей, испытывающих тревожность, увеличилось на четыре пункта до 58%. Большинство из них, 31%, болеют коронавирусом. Далее следует страх войны и ухудшения уровня жизни, о котором заявили 11% опрошенных.

Авторы опроса заявили, что по сравнению с предыдущим исследованием, опасения в отношении мигрантов значительно снизились – с 22% до 9% сегодня, а опасения ухудшения состояния окружающей среды - с 22% до 4%. Намного больше опасений возникает в отношении экономического кризиса из-за эпидемии коронавируса и внутриполитических событий.

Что касается чувства защищенности в Чехии и по месту жительства, то мнение людей стабильно уже несколько лет. Также положительно оценивается работа полиции. Около семи из десяти человек довольны деятельностью правоохранительных органов на национальном и местном уровне.

 

Источник: ČTK

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Чехия уровень жизни Опрос общественного мнения
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