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Съемки самого дорогого фильма Netflix в Праге продолжаются

Съемки самого дорогого фильма Netflix в Праге продолжаются

420on.cz 410
На две недели Прага превратилась в съемочную площадку самого дорогого проекта Netflix «Серый человек» (The Gray Man). Главные звезды фильма — Райан Гослинг и Крис Эванс — уже приехали в чешскую столицу. В связи со съемками будет временно ограничено движение общественного транспорта в центре города.
Фото: ČTK
Съемки самого дорогого фильма Netflix в Праге продолжаются

Полицейская машина мчится на огромной скорости через перекресток у Национальной галереи в Голешовицах, а затем взлетает в воздух после громкого взрыва. Толпа людей убегает. Другие полицейские машины преследуют специально модифицированный трамвай Škoda 14T. Такие сцены из фильма скоро можно будет увидеть на Netflix.

Знаменитых актеров уже видели на съемках в Праге. Райан Гослинг, например, снимался в сценах у пражского Рудольфинума. Помимо главных звезд, на улицах Праги были замечены и другие члены съемочной группы, такие как Билли Боб Торнтон или Ана де Армас.

Фильм «Серый человек» снимается в Праге 7 и в центре города, в основном, на Palachovo náměstí, Nám. Republiky и Dvořákovo nábřeží. Администрация Праги 1 запустила сайт, где размещена информация о возможных ограничениях во время съемок.

Например, 9 июля, был ограничен вход на одну из платформ Главного железнодорожного вокзала в Праге. Именно для съемок этой сцены кастинговые компании искали людей для многочисленных массовок.

Со среды до полуночи субботы 17 июля не будут ездить трамваи через Площадь республики (Nám. Republiky).

Сюжет фильма следующий: бывший агент ЦРУ, а ныне наемный убийца по кличке Серый Человек, пытается спасти двух дочерей, о существовании которых даже не подозревал. Ожидается, что «Серый человек» станет самым дорогим проектом Netlix стоимостью 200 миллионов долларов. 

Режиссеры фильма — братья Энтони и Джо Руссо, которые сняли голливудские блокбастеры «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». 

Источник: ceskatelevize.cz

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