Как теперь ездят трамваи в Праге

Трамваи 2 и 5 в настоящее время не работают, линии 4, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24 и 42 частично проходят по другим маршрутам. Напротив, были введены трамвайные линии 30, 32 и 33.
Одна из причин этих изменений - остановка трамвайного движения на участке Lazarská – Újezd до 20 августа в связи с ремонтом моста на улице Divadelní. Закрытие одного из участков дороги затронет в общей сложности 13 линий, некоторые из которых отменены, другие перенаправлены.
Альтернативный автобусный транспорт не вводится. Теперь центральным пересадочным пунктом ночных линий является Karlovo náměstí вместо Lazarské.
Еще одно важное изменение – остановка движения между остановками I. P. Pavlova - Muzeum - Flora - Olšanské hřbitovy. В связи с ремонтом системы водоснабжения работа этого участка приостановлена до 7 августа. Трамваи не ходят по части Виноградской улицы.
Помимо метро, автобусные линии X11 и X16 позаботятся об альтернативном транспорте.
До субботы, 17 июля, движение трамваев в районе Площади Республики приостановлено из-за съемок. По этой же причине трамваи не будут проходить мимо юридического факультета с субботы по понедельник.
С 21 июля по 8 августа трамваи между Otakarova и Koh-i-noor курсировать не будут. Причина - завершение ремонта железнодорожного моста через Отакаровую улицу. Альтернативный транспорт – автобусы линии X7.
Источник: novinky.cz