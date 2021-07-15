Как теперь ездят трамваи в Праге

Серия ремонтов в центре Праги с четверга существенно изменила трамвайное движение в столице. Половина линий не работает по обычным маршрутам, только некоторые участки обслуживаются альтернативным автобусным транспортом. Одни линии отменены полностью, другие не заходят в центр.

Трамваи 2 и 5 в настоящее время не работают, линии 4, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24 и 42 частично проходят по другим маршрутам. Напротив, были введены трамвайные линии 30, 32 и 33.

Одна из причин этих изменений - остановка трамвайного движения на участке Lazarská – Újezd до 20 августа в связи с ремонтом моста на улице Divadelní. Закрытие одного из участков дороги затронет в общей сложности 13 линий, некоторые из которых отменены, другие перенаправлены.

Альтернативный автобусный транспорт не вводится. Теперь центральным пересадочным пунктом ночных линий является Karlovo náměstí вместо Lazarské.

Еще одно важное изменение – остановка движения между остановками I. P. Pavlova - Muzeum - Flora - Olšanské hřbitovy. В связи с ремонтом системы водоснабжения работа этого участка приостановлена ​​до 7 августа. Трамваи не ходят по части Виноградской улицы.

Помимо метро, ​​автобусные линии X11 и X16 позаботятся об альтернативном транспорте.

До субботы, 17 июля, движение трамваев в районе Площади Республики приостановлено из-за съемок. По этой же причине трамваи не будут проходить мимо юридического факультета с субботы по понедельник.

С 21 июля по 8 августа трамваи между Otakarova и Koh-i-noor курсировать не будут. Причина - завершение ремонта железнодорожного моста через Отакаровую улицу. Альтернативный транспорт – автобусы линии X7.

Источник: novinky.cz