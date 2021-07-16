Грозовое предупреждение объявлено по всей Чехии

Грозы придут в Чехию сегодня днем ​​в Оломоуцкий и Моравско-Силезский регионы, а в субботу охватят большую часть страны. Чешский гидрометеорологический институт предупреждает: из-за дождя уровень некоторых рек может повыситься.

Сегодня грозы также вероятны в Кралицком районе Пардубицкого региона. Их будет сопровождать проливной дождь, уровень осадков достигнет до 30 миллиметров. Метеорологи не исключают град, порывы ветра также могут сломать ветки деревьев. В частности, более мелкие ручьи могут достигать второй стадии паводка. Предупреждение для этих областей действует до 22:00 16 июля.

С 9:00 субботы до 10:00 воскресенья грозовое предупреждение распространяется на всю Чешскую Республику, за исключением регионов Карловы Вары, Усти-над-Лабем и Злин. Осадки увеличатся в субботу и воскресенье у подножия Новоградских гор и Шумавы, что должно вызвать значительный подъем рек по всему бассейну Влтавы, особенно Малше, Влтава-над-Ческими-Будейовицеми, Отава и Бланице.

Ураганы вновь прошли по территории Чехии на этой неделе. Пожарные работали на сотнях выездов, десятки тысяч домов временно остались без электроснабжения.

Источник: novinky.cz