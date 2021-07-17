В Праге полиция провела рейды по ночным клубам

В ночь на 17 июля гигиенисты вместе с полицейскими проверяли музыкальные клубы и их посетителей в центре Праги. Целью проверки было соблюдение действующих противоэпидемических правил.

Поздним вечером в пятницу в центре Праги появилась колонна из двадцати полицейских машин. Гигиенистов также сопровождали сотрудники полиции по делам иностранцев и спецподразделение правоохранительных органов.

Полиция проверила несколько крупных музыкальных клубов. Среди них — Fashion в здании торгового центра Котва и клуб Vagon на улице Народни тржида.

По данным сервера tn.cz, полиция наложила несколько штрафов на сумму 500 крон, например, потому что люди показывали подтверждение о вакцинации только одной дозой препарата. Некоторые не имели у себя результатов теста на коронавирус.

Эксперты отмечают, что инфекция начала распространяться среди молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет, многие из которых не делали прививку и имеют много социальных контактов.

Исследования контактов зараженных людей показали, что число случаев заражения в ночных музыкальных клубах начинает неуклонно расти, сообщила на этой неделе гигиеническая станция.

Десятки человек, получивших положительных тест на коронавирус, сообщили, что проводили время в одном из ночных музыкальных клубов Праги (tего название не раскрывается). «Об этом конкретном клубе с конца июня упомянули 28 молодых людей. Еще 31 человек с положительным результатом тестирования упомянул пребывание в одном из других ночных клубов Праги как возможный источник своей инфекции», — заявили гигиенисты.

Год назад в СМИ активно обсуждалась информация о распространении болезни в клубе Techtle Mechtle, с которым гигиенисты связали более 160 случаев в нескольких регионах Чехии.

В клубах и на дискотеках сейчас разрешена живая музыка, однако танцевать там запрещено. По словам гигиенистов, танец — это вид физической активности, при котором коронавирус очень легко распространяется среди относительно большого количества людей в одном месте.

Чтобы доказать отсутствие инфекции, при посещении клуба требуется действительный отрицательный тест на covid, доказательство вакцинации или перенесенного заболевания за последние шесть месяцев.

Источник: novinky.cz