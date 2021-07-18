Главные итоги недели: 12.07 — 18.07

Новый выпуск ютуб-новостей Чехии о самом главном.

Какие важнейшие события и актуальные новости произошли в Чехии за последнюю неделю? Страховки какой компании можно и нужно купить иностранцу? На что обратить внимание, чтобы не попасть в руки к мошенникам? Где вакцинироваться без регистрации? Сколько людей работает в теневой экономике в Чехии и не платит налоги?

Покупка чешской компании за 8 миллиардов долларов, смерть во время рафтинга, анонимная линия помощи жертвам насилия, рекордное количество молний - это и многое другое вы увидите в новом выпуске главных итогов недели от информационного портала 420on.cz и Яны Шевченко @yana.act.

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