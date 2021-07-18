Вандалы вновь разрисовали Карлов мост в Праге

«Мы получили сообщение от пражских полицейских, которые в воскресенье утром обнаружили узор, нанесенный спреем, на перилах Карлова моста», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.
Надпись, вероятно, была сделана специальным маркером и имеет длину примерно от 30 до 40 сантиметров. Рисунок находится примерно посередине моста, рядом со статуей Святого Иоанна Крестителя.
«Мы задокументировали произошедшее и сейчас занимаемся этим делом», — сказала пресс-секретарь. Полиция просит общественность помочь в поисках вандала. «Мы просим помощи у потенциальных свидетелей, которые могли видеть действия преступника, чтобы они позвонили по номеру 158», — добавила Кропачова.
Перила Карлова моста были повреждены несколько дней назад. В пятницу, 9 июля, на нем появились синие надписи на английском языке. Вечером 10 июля в полицию пришел молодой человек, который в пятницу разрисовал Карлов мост аэрозольной краской. Это произошло после того, как полиция опубликовала в Интернете видеозапись, на которой подозреваемый был со своей девушкой. Перила пришлось очищать от краски реставратору.
Источник: novinky.cz
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