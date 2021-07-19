Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.6
USD
21.75
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
03d 22 °C
В Таборе поймали двух зубров, сбежавших из зоопарка

В Таборе поймали двух зубров, сбежавших из зоопарка

420on.cz 291
Сотрудникам зоопарка в чешском городе Табор удалось поймать двух зубров, которые сбежали из вольера после грозы. Упавшие деревья повредили ограждение и семь зубров покинули территорию зоопарка. Пять животных удалось найти спустя несколько часов, а еще двоих беглецов задержали толкьо спустя неделю.
В Таборе поймали двух зубров, сбежавших из зоопарка

«Оба сбежавших зубра вернулись в вольер. Все животные в порядке, целы и невредимы. Зубры находились недалеко от зоопарка, мы за ними наблюдали. Большое спасибо за их возвращение нашим сотрудника под руководством Евы Крейчовой. Я также хотел бы поблагодарить городскую полицию Табора и добровольцам, которые принимали участие в поисках зубров», — сказал Евжен Корец, директор Таборского зоопарка.

Сбежавшие зубры постоянно перемещались, но находились в непосредственной близости от зоопарка. Дальше всех, на расстоянии примерно полтора километра, находилась самка. Работники зоопарка все время наблюдали за их передвижениями. «Постепенно, благодаря кормлению, мы приближали их к переходу в вольер. Сегодня утром они пришли к ограждению, Ева Крейчова быстро открыла вольер и оба зубра сами зашли в него», — добавил Корец.

Зубр — один из исчезающих видов, находящихся под угрозой исчезновения. В мире насчитывается около 7500 животных, половина из которых обитает в дикой природе. Таборский зоопарк уже несколько лет активно занимается разведением зубров.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
животные зоопарк Чехия полиция
Читайте
по теме 
В Карловарском крае поймали двух змей: одну в доме, другую в магазине
09.07.2021 08:48 Общество
В Карловарском крае поймали двух змей: одну в доме, другую в магазине
2527
Сколько стоит содержать рыбок в Праге?
09.07.2021 07:27 Жизнь
Сколько стоит содержать рыбок в Праге?
1208
Сколько стоит легально содержать собаку в Праге
28.06.2021 17:01 Жизнь
Сколько стоит легально содержать собаку в Праге
3077
В Остраве собака покусала ребенка в детском уголке: хозяйке грозит год тюрьмы
16.06.2021 11:40 Общество
В Остраве собака покусала ребенка в детском уголке: хозяйке грозит год тюрьмы
1442
Последние новости:
19
июля
Мужчина в Праге переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд
19.07.2021 13:30 Общество
Мужчина в Праге переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд
676
Интерес к онлайн-знакомствам вырос: эти сайты посещают 75% чехов
19.07.2021 10:13 Общество
Интерес к онлайн-знакомствам вырос: эти сайты посещают 75% чехов
588
Главные итоги недели: 12.07 — 18.07
19.07.2021 10:15 Общество
Главные итоги недели: 12.07 — 18.07
1578
18
июля
Вандалы вновь разрисовали Карлов мост в Праге
18.07.2021 14:30 Общество
Вандалы вновь разрисовали Карлов мост в Праге
2125
17
июля
В Праге полиция провела рейды по ночным клубам
17.07.2021 10:16 Общество
В Праге полиция провела рейды по ночным клубам
2726
ТОП-5 кофеен Праги: Винограды
17.07.2021 12:15 Экономика
ТОП-5 кофеен Праги: Винограды
2222
16
июля
МОШЕННИКИ В СТРАХОВАНИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
16.07.2021 17:44 Общество
МОШЕННИКИ В СТРАХОВАНИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
3621
Грозовое предупреждение объявлено по всей Чехии
16.07.2021 14:14 Общество
Грозовое предупреждение объявлено по всей Чехии
7970
Убытки от ураганов в Чехии оценивают в 4,5 миллиарда крон
16.07.2021 12:17 Экономика
Убытки от ураганов в Чехии оценивают в 4,5 миллиарда крон
1725
Пьяная пара занималась сексом в парке у главного вокзала в Праге
16.07.2021 10:20 Общество
Пьяная пара занималась сексом в парке у главного вокзала в Праге
7176


Мобильная версия