В Таборе поймали двух зубров, сбежавших из зоопарка

Сотрудникам зоопарка в чешском городе Табор удалось поймать двух зубров, которые сбежали из вольера после грозы. Упавшие деревья повредили ограждение и семь зубров покинули территорию зоопарка. Пять животных удалось найти спустя несколько часов, а еще двоих беглецов задержали толкьо спустя неделю.

«Оба сбежавших зубра вернулись в вольер. Все животные в порядке, целы и невредимы. Зубры находились недалеко от зоопарка, мы за ними наблюдали. Большое спасибо за их возвращение нашим сотрудника под руководством Евы Крейчовой. Я также хотел бы поблагодарить городскую полицию Табора и добровольцам, которые принимали участие в поисках зубров», — сказал Евжен Корец, директор Таборского зоопарка.

Сбежавшие зубры постоянно перемещались, но находились в непосредственной близости от зоопарка. Дальше всех, на расстоянии примерно полтора километра, находилась самка. Работники зоопарка все время наблюдали за их передвижениями. «Постепенно, благодаря кормлению, мы приближали их к переходу в вольер. Сегодня утром они пришли к ограждению, Ева Крейчова быстро открыла вольер и оба зубра сами зашли в него», — добавил Корец.

Зубр — один из исчезающих видов, находящихся под угрозой исчезновения. В мире насчитывается около 7500 животных, половина из которых обитает в дикой природе. Таборский зоопарк уже несколько лет активно занимается разведением зубров.

Источник: novinky.cz

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