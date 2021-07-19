Интерес к онлайн-знакомствам вырос: эти сайты посещают 75% чехов

Интерес чехов к онлайн-знакомствам увеличился во время пандемии коронавируса. 75% жителей Чехии имеют опыт онлайн-знакомств, хотя три года назад этот показатель составлял 59%, говорится в исследовании компании Kaspersky. В опросе приняли участие более 500 респондентов.

Одним из самых популярных является мобильное приложение Badoo, которое используют 54% людей, посещающих сайты знакомств. Второе место занимает Tinder (45%), третье — Dating.cz (32%). Около 23% чехов пытались найти партнера через Instagram, еще 17% посещали сайт Amateri.cz, 15% — eDarling.

В других странах мира из-за пандемии коронавируса только 14% людей хотели бы встретиться с потенциальным партнером лично, предпочитая переписываться в чате или общаться по телефону.

В Чехии 29% людей настаивали на личной встрече, как правило, это происходило один или два раз в месяц. Только 20% чехов интересовало, есть ли у второго участника встречи отрицательный тест или подтверждение о вакцинации. В мире этот показатель составляет более 40%.

Источник: ceskenoviny.cz

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