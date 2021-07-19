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Мужчина в Праге переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд

Мужчина в Праге переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд

420on 676
52-летний мужчина решил обмануть контролеров в общественном транспорте Праги. Поэтому он переодевался в полицейскую форму. В своих махинациях решил признаться самостоятельно, когда пришел к патрульным с очень странной просьбой…
Мужчина в Праге переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд

Неделю назад на Вацлавской площади к полиции подошел мужчина в неполной полицейской форме и попросил их помочь в установлении личности человека, который должен был быть задержан. Но человек в странной одежде показался патрулю подозрительным.

«Запущенная, неполная форма, очень нестандартный вопрос, а также легкий перегар смутили полицейских. Поэтому попросили предъявить удостоверение. Ответ их не сильно удивил. Мужчина сказал, что забыл его дома», – заявила пресс-секретарь полиции Ирена Зейферт.

Он продиктовал свои данные, но полиции нужно было проверить его связь с полицией, поэтому они вместе пошли в отделение. Подтвердилось, что 52-летний мужчина не работал в полиции.

«Затем мужчина признался патрульным, что время от времени ему нравится переодеваться в форму как полицейских, так и патрульных, чтобы пользоваться бесплатным общественным транспортом», – добавила Зейфертова.

Поскольку ненадлежащее использование формы сотрудников органов правопорядка является правонарушением, дело было передано в административный орган для рассмотрения.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия 2021 Прага полиция транспорт мошенничество
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