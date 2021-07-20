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На складе боеприпасов в Брдах произошел взрыв: два солдата серьезно ранены

На складе боеприпасов в Брдах произошел взрыв: два солдата серьезно ранены

420on.cz 719
​Боеприпасы или пиротехника, вероятно, взорвались в Брдах возле Padrské rybníky утром 20 июля. Спасатели обнаружили на месте двух раненых военнослужащих. Один получил серьезную травму конечности, второй обгорел.
На складе боеприпасов в Брдах произошел взрыв: два солдата серьезно ранены

Взрыв произошел около 10 часов утра у Падровского пруда. Первоначально было заявлено о семи раненых, однако спасатели позже уточнили, что оказали медицинскую помощь двум раненым. Пресс-секретарь вооруженных сил Чехии Магдалена Дворжакова сообщила, что травмированы были два солдата, проводившие углубленное пиротехническое обследование на бывших площадках военного округа.

Пожарные тоже были на месте, но они уехали. «Никакого вмешательства пожарных не потребовалось», — сказал официальный представитель пожарной службы Петр Пончар.

Пресс-секретарь полиции Ивана Елинкова подтвердила, что травмы были получены в результате пиротехнических исследований.

В Брды вылетали вертолеты из Пльзни и Праги, но уже по дороге им пришлось вернуться обратно на базу. На месте работает военная полиция.

Источник: novinky.cz

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Темы
взрыв Чехия армия
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